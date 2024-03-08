「黑鮪魚故鄉」邁向希望城市 4.2億東港聯合辦公大樓今啟用
屏東縣東港鎮近年快速發展，為讓公共建設跟上時代，縣府透過都市計畫活化台鐵舊東港車站基地為「機九」用地，繼公所新行政大樓、轉運站啟用後，斥資4.2億元興建的東港聯合辦公大樓今天啟用；縣長周春米說，立體停車場、社會福利綜合館及王船文化館將陸續啟用，搭配牛埔溪第1期整建完成，將成為大東港地區耀眼的新都心。
東港鎮有「黑鮪魚故鄉」美名和被列國家重要文化資產的「東港迎王平安祭典」，加上大鵬灣國家風景區和往返小琉球帶動的觀光人潮，是具潛力的新興城市，但公共建設跟不上時代；縣府說，東港舊鐵路車站站址在停駛後閒置荒廢，地方建議土地活化利用，縣府與台鐵局多次協商後，自籌1.8億元撥用取得，透過都市計畫調整打造多項大型公共建設。
縣府說，東港聯合辦公大樓為地上4層建築物，1樓為東港衛生所及日照中心、2樓及3樓一部分為東港地政事務所、3樓另一部分為東港戶政事務所、4樓為財稅局東港分局；建築外觀帶有東港獨特的意象，設計採智慧、綠色建築規畫，在頂樓可遠眺大鵬灣景觀橋、一覽灣域夕陽及大武山日出美景，內部空間寬敞明亮、親切友善。
縣府說，大樓後方有綠色廊帶設計，串連公車轉運站、鎮公所、立體停車場、社福館、王船文化館及國稅局，提供民眾更友善、開放休閒遊憩空間，各機關於試營運月餘後，重新規畫服務動線並納入各項友善設施後，民眾可在大樓內一站式辦理地政、戶政及稅務，並提升在地醫療服務及社區長照服務，不必再四處奔波，節省洽公時間與成本。
「東港下蛻變中！」鎮長黃禎祥說，東港行政機關原散落鎮內，聯合辦公大樓提供一站式服務，方便民眾洽公辦事不用分頭跑，另3年一科的東港東隆宮迎王平安祭訂9月28日起展開，王船博物館將配合啟用，成為文化觀光新亮點，社福綜合館也將在年內啟用，規畫中的高捷南延東港站點未來也會串連，帶動房地產，朝希望城市邁進。
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