民族大樂站取消 高捷規畫惹議

聯合報／ 記者潘奕言／高雄報導
河堤社區住宅大樓密集，人口眾多。圖／張博洋提供
河堤社區住宅大樓密集，人口眾多。圖／張博洋提供

高雄捷運紫線可行性評估可望今年6月完成，不過民代質疑，紫線與青線合併後，原本規畫在明誠、民族路口附近的站點卻取消了，這處站點附近人口稠密，西側是3萬人的河堤社區，東北側覆鼎金聚落人口一樣多，有設站的必要。高雄市捷運局表示，會考量當地人口數、交通狀況及需求評估，尚未定案。

依據高雄市捷運局網站，青線（民族高鐵幹線）南起民族、十全路口，沿著民族一路至重愛路，經高鐵路南下至重和路口，全長約 5.73公里，預計設10處車站，連結捷運黃線及紫線。不過後來捷運局公布的紫線路線圖中，青線與紫線合併，議員張博洋更發現，原本青線在民族路大樂附近有設站點，合併後卻消失了。

「這個站點周邊人口眾多，非常需要便利的大眾運輸」張博洋說，此站點西邊是河堤社區，住宅大樓密集，東北側覆鼎金聚落人口也多，去年他曾質詢捷運局，回答是「還要再評估」；如今紫線可行性報告都要出來了，仍沒有答案。市府在捷運擴建時應考慮整體路網的規畫，思考站點與商圈、車站間的串聯。

三民區鼎泰里長張吉雄說，人口近2萬5千人的鼎泰里是三民區最大里，設站與否尊重交通專業評估，但這麼多里民的確需要更便捷的交通，當然希望設捷運站。捷運局對此表示，捷運站點會考量當地人口數、交通狀況及需求進行評估，目前尚未定案。

捷運 會考 高雄市

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