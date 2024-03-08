柴油引擎渡輪太吵 拚2030全電動化

高雄目前有3艘傳統柴油渡輪往返鼓山與旗津間，居民抱怨夜航時引擎聲轟隆作響，嚴重影響作息，希望市府改安排電動渡輪在夜間載客，還給港區居民安靜的生活空間。高市交通局說，市府因應淨零趨勢，2017年把快樂渡輪從柴油引擎改成電力推動後，至今已有4艘電力驅動渡輪，將力拚2030年達成全電動化目標。

高市府為讓市民享有更優質、健康的生活環境，陸續汰換柴油渡輪，過渡期間尚有3艘往返於旗鼓航線，但鼓山區哨船里長楊宗正說，柴油渡輪夜航時，引擎聲轟隆作響，嚴重影響附近居民生活。

高雄渡輪主要航行在高雄港區沿海5海浬內水域，高市府近年陸續新建電動渡輪，推動海上運具轉型，可望帶動綠能交通風氣，改善沿岸居民生活品質，發展港區觀光的同時也兼顧環境。

高市交通局表示，首艘柴油引擎的快樂渡輪於2017年改成電力推動，之後加上旗福1號、旗福2號及今年元月24日啟用的雄棧1號，高雄已有4艘電力驅動渡輪，今年7月底與11月底尚有2艘電力渡輪要交船。現行的3艘柴油渡輪將爭取環境部經費改成電力渡輪，2030年可望達成全電動化。

目前雄棧1號及後續要交船的兩艘電力渡輪，均使用台船子公司台船動力科技的混合油電系統，具有台灣製造的高品質電池與馬達動力，並有柴油動力的備援系統，可確保航行安全，許多乘客搭乘後都認為「安靜又沒有柴油味」。