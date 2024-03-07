高雄新綠能渡輪傳爭議…二樓賞景甲板 乘客憂「遮陽不蔽雨」

高市輪船公司的新綠能渡輪「雄棧1號」今年1月24日啟用，往來鼓山、旗津航線載客，不少旗津區與鼓山區的居民反映，雄棧1號2樓是開放式甲板，設有座位與長條形桌面，方便乘客一覽高雄港風景，但2樓的棚罩面積太小，「可以遮陽，卻無法避雨」，擔心突然下雨時，坐在2樓會淋成落湯雞。

雄棧1號是高雄市輪船公司的第4艘全新電力渡輪，總噸重49噸，全長約20公尺，可乘載約85名乘客、23輛二輪機車，為了讓搭船的客人能一覽港區風光，在2樓甲板設置座椅。

一名住在鼓山區哈瑪星，經常搭渡輪到旗津的陳姓男子說，雄棧1號2樓不是封閉空間，而且2樓的屋頂太小，只能擋住甲板大約一半的面積，「可以遮陽，卻無法避雨」，他擔心如果突然下雨時，或在雨季期間，2樓根本無法坐人。

一名住在旗津區的女子說，雄棧1號是新渡輪，「外觀很美」，2樓的甲板是開放式空間，很適合遊客搭船看風景，如果突然下雨的話可以撐傘，也可以趕緊走樓梯到1樓的客艙，但如果天氣太寒冷，恐怕沒人會想在2樓吹冷風。