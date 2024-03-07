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性騷法新制8日上路 高市府官網設性騷擾防治專區

中央社／ 高雄7日電
性騷示意圖。 本報系資料照
性騷示意圖。 本報系資料照

性騷擾防治法新制8日上路，新增權勢性騷擾，延長申訴期限、簡化申訴程序、嚴懲權勢性騷擾等，加強保障被害人權益，接住性騷受害者；高市府官網設性騷擾防治專區，提供線上求助受理管道。

高雄市政府社會局今天發布新聞稿指出，新制針對不同身分、類型性騷擾事件，延長申訴期限，一般性騷擾事件申訴期限延長至2年，權勢性騷擾事件延長至3年；另外，考量未成年被害人遭遇性騷擾事件可能智慮未臻成熟，為周全保護性騷擾事件未成年被害人，特別增訂性騷擾事件發生時被害人如為未成年者，得於成年後3年內提出申訴。

此外，為進一步提升民眾求助意願，此次修法簡化申訴流程，並視行為人身分，明訂申訴受理單位，分別由政府機關（構）、部隊、學校、縣市主管機關或警察機關受理。

社會局表示，市府自2007年開設性騷擾被害人個案管理服務，16年來服務1760名被害人，2023年7月底起簡化性騷擾求助流程及管道，撥打市民專線1999，有單一管道提供被害人24小時協助，也於市府官網設性騷擾防治專區，提供線上求助受理管道。

社會局目前委託樹德科技大學辦理提供被害人服務，由社工員提供關懷及情緒支持，發展自我保護安全計畫，協助被害人面對性騷擾申訴求助歷程，陪伴走出陰霾；另外，為協助職場性騷擾個案，社會局及勞工局於2023年9月跨局處合作，將職場性騷擾被害人納入服務對象，保障被害人權益不中斷。

社會局長謝琍琍表示，性騷擾是1種對人身安全傷害，當事件發生後，可能影響個人日常生活進行及就學就業表現，呼籲民眾當遭受性騷擾時，可依性騷擾事件適用法規，撥打主管機關聯繫專線，一般性騷擾社會局（07-3303353）、職場性騷擾勞工局（07-8128330或07-8124782）、校園性騷擾教育局（07-7995678分機3083）尋求諮詢與協助，維護自身權益。

性騷擾 未成年 職場

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