屏東市鐵工廠臭氣四溢 居民要求快遷廠

屏東市生產銑鐵針織零件的鐵工廠富泰益公司長年散發惡臭，影響社區，公館、新興里民指臭氣聞到想吐，路過都要閉氣，忍無可忍，昨由民代陪同到工廠門口前抗議，要求遷廠，工廠並未開門，門前掛著「遷廠聲明」布條，指年底前將遷廠。

1976年創設的富泰益實業公司專門生產銑鐵針織機零件、離心鑄造、脫臘鑄造、養殖業增氧機、專用機械買賣、整廠設備、紡織機零件及各種機械零件鑄造。但遭控汙染鄰里，新興里、公館里數10名居民昨在民代陪同下，自公館天后宮遊行到富泰益丟紙球抗議，要求遷廠，廠方人員未現身，大門緊閉，僅門前張貼「遷廠聲明」

新興里長傅士熒說，富泰益在地經營40多年，常排放廢氣，影響里民健康及地方環境、希望趕快遷廠，還給大家乾淨空氣。65歲居民鄭志成說，工廠黑煙讓他在附近種的水果蔬菜都出現黑點，根本不敢吃。居民懷疑業者利用傍晚偷排放，「味道很臭，令人受不了」。晚間在天后宮跳舞運動的社區媽媽指需戴口罩跳舞，家裡窗戶一擦都是黑的。莊姓婦人說，氣味帶有酸味，聞到就想吐，經過都要閉氣。

屏東縣府環保局稽查科表示，最近1次接獲民眾反映異味是2022年12月初，環保局自2008年到2021年依違反空氣汙染防治法、廢棄物清理法開罰5次，罰21萬8千元，異味部分會再加強稽查。屏縣府城鄉發展處表示，富泰益2020年取得得特定工廠登記，暫不適用區域計畫法，但會持續輔導這家工廠改善。