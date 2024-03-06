畜牧惡臭民怨增 屏縣環保局稽查業者竟偷排繞流將重罰

屏東縣府環保局近日接獲民眾反映畜牧惡臭陳情案增加，環保局啟動夜鷹早鳥與稽查無假期專案，今年農曆春節至3月初，出動134人次，共查獲27家畜牧業涉及違規，將依法告發，其中萬丹鄉某業者竟涉繞流排放，屬重大違規，依法重罰。

環保局表示，今年農曆春節至3月初，出動134人次、稽查219家畜牧場、採樣40點次，查獲27家畜牧業涉及違規情節並依法告發要求業者限期改善。

環保局表示，稽查專案搭配定期與不定期強化畜牧業巡查作業，近日加強執法，採科技天眼、人眼搭配，全面執行，針對屏東市、里港鄉、九如鄉、長治鄉、麟洛鄉、內埔鄉、萬丹鄉、竹田鄉、萬巒鄉及潮州鎮等10鄉鎮重點地區排水沿岸畜牧業利用清晨及半夜執行專案稽查。萬丹鄉某畜牧場竟未透過原本核准的放流口排出廢水，涉繞流排放，屬重大違規依法予以重罰。

環保局表示，稽查人員若現場查獲畜牧場周界有臭異味情事，會立即採樣並送交異味官能實驗室分析，如檢測結果超過排放標準將依違反空氣汙染防制法規定告發處分，最低裁罰金額為10萬元。畜牧場放流水水色不佳，也會立即採樣送驗，若檢測結果超過排放標準將依違反水汙染防治法裁處6000元以上60萬元以下罰鍰。

環保局表示，持續針對畜牧場密集鄉鎮地區專案查核，並整合現有民間守望相助隊巡查通報機制，公私協力守護環境，透過輔導、稽查、取締，強化監督管理畜牧業落實廢汙水處理設施操作。

環保局表示，畜牧場臭味是可以改善及防範，透過場區內定期噴灑藥劑中和禽畜糞尿臭味，抑或是利用圍網直接阻斷異味排出，都是簡易且易管理的防範作為，呼籲民眾若發現不肖業者有汙染環境行為，請主動提供相關事證撥打公害陳情專線08-7351928檢舉。