不忍了！臭味連天 屏市公館居民要求鑄造鐵工廠遷廠

屏東市公館里、新興里民們不滿里內生產銑鐵針織零件鐵工廠富泰益公司，經過時臭味連天，都要閉氣、味道帶酸味，影響社區，居民忍無可忍，今在地方民代陪同到工廠門口前抗議，要求遷廠，丟環保雞蛋表達訴求，工廠今未開門，門口前掛著布條寫著「遷廠聲明」年底前將遷廠。

縣議員蔣月惠、屏東市民代表林郭麗絨、新興里長、公館里長，與數10名居民，今先在公館天后宮集合，遊行走到富泰益公司大門口前抗議表達訴求，並丟紙球，要求遷廠，廠方人員未現身，大門緊閉，外面掛遷廠聲明，今年底前完成遷廠。

新興里長傅士熒無奈說，富泰益在這裡40多年，排放廢氣，影響里民健康，汙染地方環境、里民希望趕快遷廠，「還給我們乾淨空氣」，既然都有新工廠，趕快遷廠，現今工廠是否合法，也有待商榷，空汙問題反映給環保局，但來測空汙，都飄走了，測不到。

當地居民65歲鄭志成說，工廠產生有毒氣體，黑煙惡臭，造成空汙。他在附近種水果蔬菜，葉子都出現黑黑一粒粒，不敢吃，懷疑業者傍晚偷排放，「味道很臭，騎過去都受不了」，晚間在天后宮跳舞社區媽媽都要戴口罩跳舞，附近居民窗戶一擦都是黑的。當地里民莊姓婦人說，味道帶有酸味，「聞到就想要吐了」，經過都要閉氣。

屏東縣府環保局稽查科表示，最近一次接到民眾反映有異味是在111年12月初。環保局97年到110年，該公司違反空氣汙染防治法、廢棄物清理法，開罰5次，共裁處21萬8千元，民眾反映異味，會再加強稽查。

屏縣府城鄉發展處表示，富泰益公司在109年取得特定工廠登記，暫不適用區域計畫法，但工廠的環保、工安等都要符合相關規定，會持續輔導該工廠。

富泰益實業有限公司成立1976年，專門生產銑鐵針織機零件、離心鑄造、脫臘鑄造、CNC加工、養殖業增氧機、專用機械買賣、整廠設備，紡織機零件、各種機械零件鑄造，及工業用減速買賣。