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六堆運動會聖火點燃 凝聚南部12鄉客家族群

中央社／ 屏東縣6日電

第59屆六堆運動會今點燃聖火，客家委員會與六堆各鄉區齊聚忠義祠，替聖火傳遞遶境揭開序幕，接下來3日將走遍高雄與屏東六堆地區共12鄉鎮。

六堆是客家族群早年移民來台建立的互助支持、保衛鄉里模式，歷史已有300多年。清領時期遇民亂，六堆聚落便會集結起來出戰反亂。時代平和以後當地鄉親改以運動會的形式聯繫感情。

客委會客家文化發展中心何金樑主任表示，六堆運動會年年扮演凝聚地方認同與文化傳承的角色，展現了客庄敬仰的忠義精神，是當地重要的文化資產

除地方鄉區代表外，六堆文化圈內的麟洛國小與長興國小也參與儀式。長興國小老師邱文莉說，該校參與客家委員會「客語生活學校」計畫，本身也是客家人的她熱愛自身所屬文化，常利用綜合課程時間教導孩子客家民謠，聖火儀式給孩子一個表演舞台，傳唱具地方意識的客家歌曲六堆謠。

忠義祠委員曾明鐘表示，六堆運動會就像一個地方嘉年華會，慶幸在台灣多元社會中仍保有地方文化主體性且持續蓬勃，期待六堆客家文化能夠再續300年、甚至3000年。

六堆運動會將在 3月9日、10日在麟洛國中、麟洛國小盛大登場。金曲歌后彭佳慧也將在9日的選手之夜返鄉獻唱。

客家文化 客語 文化資產 聖火

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