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大提琴家張正傑前進東引辦音樂會 坐船8小時登台還在暈

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
大提琴家張正傑與次女高音翁若珮，今天一下船，踏上東引的土地，就直奔「東引燈塔」前舉行快閃演奏會。圖／張正傑提供
大提琴家張正傑與次女高音翁若珮，今天一下船，踏上東引的土地，就直奔「東引燈塔」前舉行快閃演奏會。圖／張正傑提供

熱愛音樂的大提琴家張正傑今天前往「國之北疆」-馬祖東引，舉行2024年第一場偏鄉音樂會，張正傑以輕鬆幽默的方式介紹音樂，同時也設計互動橋段，讓孩子們玩「聽到主題就站起來」的遊戲，拉近彼此的距離，整場音樂會充滿了歡笑聲。

在議長張永江、林德建鄉長的熱情邀請，以及國際扶輪3482地區的台北西北區扶輪社慷慨贊助下，張正傑跨海來到傳說中「離島中的離島」東引，沒有飛機直飛，只能仰賴海上交通，航程長、航班有限，舉辦難度達到最高等級，但這都無法阻擋張正傑堅持帶著大提琴、帶著音樂走遍台灣最偏鄉的校園的信念。他此次特別邀請了次女高音翁若珮、鋼琴家呂冠葶，以及出生於馬祖東引的低音管演奏家張維宜攜手演出，讓整場音樂會更加豐富。

張正傑說，當初規劃這一場東引偏鄉音樂會時，擔心單程8小時起跳的航程影響演奏家的狀態，還先請教了張永江、林德建不暈船祕技；而兩人更是特別到台灣陪同演奏家們搭船前往東引，感謝他們對偏鄉音樂會的堅持與付出。

據了解，今天清晨6點，音樂家們剛下船，踏上東引的土地，張正傑與次女高音翁若珮就直奔「東引燈塔」及台灣最北處的「國之北疆」舉辦了「快閃音樂會」；站在國境之北、迎著蔚藍海水，溫暖渾厚的人聲與大提琴樂音在此交織，映出最美的東引風情。

下午3點移師到東引國中小，展開偏鄉音樂會，張正傑以輕鬆幽默的方式介紹音樂，同時也設計互動橋段，讓孩子們玩聽到主題就站起來的遊戲，拉近彼此的距離，也讓孩子們更加融入、專注；而張永江也加入演出，朗誦黃春明【我有恐龍多好】的詩，搭配著張正傑的音樂，讓現場笑聲不斷，找回最純粹的感動。

這場音樂會吸引了學校師生、當地的鄰里鄉親們都前來欣賞外，更特別邀請駐守東引的100位軍官共同參與，全島同心，共感樂音帶來的美好和愉悅時光。音樂會在兩首安可曲中圓滿落幕，所有音樂家都表示，坐夜船後的演出真的是一大挑戰，在舞台上都還感受得到來自海上的搖晃感。

大提琴家張正傑與次女高音翁若珮，今天一下船，踏上東引的土地，就直奔「國之北疆」前舉行快閃演奏會。圖／張正傑提供
大提琴家張正傑與次女高音翁若珮，今天一下船，踏上東引的土地，就直奔「國之北疆」前舉行快閃演奏會。圖／張正傑提供
大提琴家張正傑率團隊今天下午3點移師到東引國中小，展開偏鄉音樂會，受到小朋友的熱烈歡迎。圖／張正傑提供
大提琴家張正傑率團隊今天下午3點移師到東引國中小，展開偏鄉音樂會，受到小朋友的熱烈歡迎。圖／張正傑提供

偏鄉 張正傑 音樂會

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