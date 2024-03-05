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民進黨高雄主委將改選 許智善傳不連任 黨內波濤洶湧
民進黨地方黨部主委2年改選1次，今年5月將重新改選。高雄市綠營傳出現任主委許智善不尋求連任，因涉及下屆市長黨內初選，新潮流、湧言會已有多名議員躍躍欲試。前副議長蔡昌達也被點名，蔡不否認有意參選，但強調尊重黨內機制，目前不會表態。
2年前民進黨部主委改選喧騰一時，前立委趙天麟跟立委許智傑皆有意角逐主委，後由市長陳其邁出面協調，最終由許智傑胞弟許智善同額參選，省去黨內廝殺。此次改選將至，涉及下屆市長黨內初選的選務工作，不過許智善對外表達倦怠，他也未否認傳聞。
黨內人士說，目前新潮流菊系會推人，但人選還在討論中，湧言會蔡昌達及另名青壯派議員也有可能參選，但最終還是要看各派系的協調結果，當然更要尊重市長陳其邁立場。大家有共識，希望以協調取代競爭。
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