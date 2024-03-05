高雄道路驚見「康丁斯基」抽象符號 交通局：標線型圓環

高雄市三多商圈一處Y字形路口行車動線複雜，交通局首創「標線型圓環」改善，並在地面上畫設標誌，結合2個彎曲箭頭及1個圓點，讓許多網友直呼「長相怪異」，還被調侃簡直像是藝術家「康丁斯基」抽象符號。交通局說，這是台灣第一個參考荷蘭圓環會使用的圖像型導引箭頭，目的是要讓用路人更直覺了解圓環遵行方向。

交通局表示，高雄前鎮區三多商圈文橫三路與廣西路、南天街的交會處呈現Y字形，共有5個路口，人車流動線複雜，有32個車輛衝突點、24個行人衝突點，高雄市交通局期待藉由圓環形成自然的停讓減速，2月26日在此畫設「標線型圓環」，將車輛及行人衝突點各降至8個，這也是台灣第一個在15米道路畫設的標線型圓環。

交通局說，標線型圓環設計時，藉由黃色槽化線引導用路人在一開始就能靠右行駛進入圓環，自然地逆時針繞行，為了加強輔助，在2月27日畫設圖像式圓環導引箭頭。

圖像式圓環導引箭頭在台灣是首次亮相，近日引起熱議。臉書粉專「夏天車庫 Summer Garage 夏祖亮汽車藝術主題商店」發文表示，台灣的標線畫設已經融入符號學、抽象主義，「我懷疑康丁斯基（俄羅斯畫家、美術理論家）有參與高雄標線設計」。

粉專小編在留言處說，他拿的駕照是職業大客車，每年都要去監理所上課、回訓，但從來沒見過、也沒在監理所的課程中學過，想請問哪一位「專家」有學過、考過這個標線？如果國外有就可以直接挪用，那難怪我們的標線讓人無法適從。

有網友說，「這些標誌，我們以前考駕照的時候都沒有，怎麼辦」、「所以正常國家都會定期重考，就台灣一張駕照終身制」、「應該是參照歐洲設計又加入一點台灣藝術」、「大車該怎麼走？」也有人說，「很可愛欸，左轉繞圓環、右轉也可以通」、「很直覺阿，是你不會過圓環吧？」