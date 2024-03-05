快訊

數位身分證賠2.8億控全民埋單？陳揆回應了

點不到早餐？ 大當機逾1小時無法結帳 UberEats回應了

特勤少將醉吻女案…馬尾女子「軍官」身分曝光 國防部：沒有包庇問題

屏東林邊香草莢 獲ITI國際風味評鑑所3星獎認證肯定

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣林邊鄉的牙醫師夫妻陳錦超（左）與吳麗珠，因愛護土地、家鄉的使命，歷經5年，在光電板下成功種植香莢蘭，收成後製的香草莢獲2024比利時ITI國際風味評鑑所最高三星獎殊榮。圖／屏東縣政府提供
屏東縣林邊鄉的牙醫師夫妻陳錦超（左）與吳麗珠，因愛護土地、家鄉的使命，歷經5年，在光電板下成功種植香莢蘭，收成後製的香草莢獲2024比利時ITI國際風味評鑑所最高三星獎殊榮。圖／屏東縣政府提供

有著「香料皇后」美譽的香草莢(Vanilla)，是高端香料，經濟價值極高，屏東縣林邊鄉牙醫師夫妻陳錦超與吳麗珠，因愛護土地、家鄉使命，歷經5年，在光電板下成功種植香莢蘭，收成後製的香草莢獲2024比利時ITI國際風味評鑑所最高三星獎殊榮。

「在光電板下種出高經濟作物是我們的理想與目標」，陳錦超、吳麗珠兩人說，莫拉克風災後，屏縣府協助地層下陷重災區重建，推動養水種電，佳冬鄉的向陽光電廠初期嘗試種植有機蔬菜，不料實際所獲效益不敷成本而暫停。106年桃園農改場在雲林發表農電共生試驗作物期間，發現香莢蘭適合生長於光電板下的半遮蔭環境，林仔邊自然文史保育協會得到向陽農業生技公司同意，進場種植香莢蘭。

吳麗珠說，4年生長，110年第一年採收，有著「香草之父」的博士葉志新預估，占地4分的向陽香莢蘭園可生產1200公斤，當年卻遇乾旱與高溫造成落莢率高，最後僅收成90公斤，但與預估的產量不同，讓他們憂心，經由一番努力，終於在111年收成550公斤。

陳錦超說，屏東太陽能板下有適合溫度與濕度，能種出高品質香莢蘭青豆莢，加上田間管理細緻化，去年達產量高峰與穩定點，共產出1500公斤的香莢蘭青豆筴，香草醛含量是國際評斷香草莢品質的重要指標，屏東所產出香草莢的香草醛平均含量可達2.2%，高於國際A級品平均的1.8%，且依市場行情，可賣出每公斤425美金的好價格。

獲「國際風味評鑑所」的最高肯定，他們感動又欣慰說，「土地能照常農地農用」的理想道路上，受很多人幫忙，謝謝一路走來所有相助的貴人，看見土地經過十幾年後再次生機蓬勃，讓這些年付出努力都相當值得。

「在能源轉型浪潮下，期待更多綠電」，吳麗珠說，長期以來農地與光電板爭議，如何透過設計，讓光電板下不僅有高經濟農作收成，土地還能維持生機並創造高經濟效益，盼種植香莢蘭的成功案例，讓農電共生共存成為可能，也期待未來以高品質香草莢作為國際競爭，並與在地產物相互結合，讓世界看見屏東。

縣府綠能辦公室表示，根據統計，屏東縣內目前完成建置案場，2成光電案場結合農業設施併存使用，包括，農棚、畜禽舍屋頂、室內養殖魚塭屋頂等，期盼在維持產業生產與追求土地永續概念下，提升土地多重利用的價值。

屏東縣林邊鄉的牙醫師夫妻陳錦超與吳麗珠，因愛護土地、家鄉的使命，歷經5年，在光電板下成功種植香莢蘭，收成後製的香草莢獲2024比利時ITI國際風味評鑑所最高三星獎殊榮。圖／屏東縣政府提供
屏東縣林邊鄉的牙醫師夫妻陳錦超與吳麗珠，因愛護土地、家鄉的使命，歷經5年，在光電板下成功種植香莢蘭，收成後製的香草莢獲2024比利時ITI國際風味評鑑所最高三星獎殊榮。圖／屏東縣政府提供
屏東縣林邊鄉的牙醫師夫妻陳錦超與吳麗珠，因愛護土地、家鄉的使命，歷經5年，在光電板下成功種植香莢蘭，收成後製的香草莢獲2024比利時ITI國際風味評鑑所最高三星獎殊榮。圖／屏東縣政府提供
屏東縣林邊鄉的牙醫師夫妻陳錦超與吳麗珠，因愛護土地、家鄉的使命，歷經5年，在光電板下成功種植香莢蘭，收成後製的香草莢獲2024比利時ITI國際風味評鑑所最高三星獎殊榮。圖／屏東縣政府提供
屏東縣林邊鄉的牙醫師夫妻陳錦超與吳麗珠，因愛護土地、家鄉的使命，歷經5年，在光電板下成功種植香莢蘭，收成後製的香草莢獲2024比利時ITI國際風味評鑑所最高三星獎殊榮。圖／屏東縣政府提供
屏東縣林邊鄉的牙醫師夫妻陳錦超與吳麗珠，因愛護土地、家鄉的使命，歷經5年，在光電板下成功種植香莢蘭，收成後製的香草莢獲2024比利時ITI國際風味評鑑所最高三星獎殊榮。圖／屏東縣政府提供

向陽 屏東縣

延伸閱讀

屏東崇文國中田徑女力爆發 中小學聯運勇奪3金

2024東京國際食品展 周春米：屏東好物品質保證

國土署：國土計畫法納原基法精神 因地制宜促發展

知名鋁合金鍛造輪圈大廠屏東廠 員工傳中彈亡

相關新聞

高雄大順路人孔蓋不平 騎機車顛簸

高雄市多處道路人孔蓋與路面未齊平，連配合輕軌工程全數刨鋪的大順路及建國、建工等橫交路口人孔蓋也高低不平，騎士一路顛簸，機...

補救馬路地雷 高市人孔蓋做反光標示

道路孔蓋未與路面保持平整，是行車安全的隱形殺手。高雄市前年有婦人騎車輾過路上高低不平的制水閥摔車不治，法院判台水賠家屬1...

屏東林邊香草莢 獲ITI國際風味評鑑所3星獎認證肯定

有著「香料皇后」美譽的香草莢(Vanilla)，是高端香料，經濟價值極高，屏東縣林邊鄉牙醫師夫妻陳錦超與吳麗珠，因愛護土...

墾丁淨灘、台東淨海 清出大量海廢

屏東縣環保局去年底追查海上油汙來源，局長顏幸苑帶隊進入墾丁國家公園出風鼻海岸及南仁山生態保護區海岸稽查，意外發現海岸線因...

玉荷包勘災錯開 藍綠立委仙拚仙？

去年10月小犬颱風登陸恆春半島造成嚴重災情，玉荷包樹折枝損，最近進入關鍵開花期，果農發現新枝開花率僅一成，等到5月收成恐...

住友培科新廠落成 壯大高雄封測聚落

半導體封裝材料領域全球市占率第一的住友培科，前年9月加碼8億在高雄大發工業區投資擴廠，昨舉行落成謝土典禮，在日本母公司技...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。