屏東林邊香草莢 獲ITI國際風味評鑑所3星獎認證肯定

有著「香料皇后」美譽的香草莢(Vanilla)，是高端香料，經濟價值極高，屏東縣林邊鄉牙醫師夫妻陳錦超與吳麗珠，因愛護土地、家鄉使命，歷經5年，在光電板下成功種植香莢蘭，收成後製的香草莢獲2024比利時ITI國際風味評鑑所最高三星獎殊榮。

「在光電板下種出高經濟作物是我們的理想與目標」，陳錦超、吳麗珠兩人說，莫拉克風災後，屏縣府協助地層下陷重災區重建，推動養水種電，佳冬鄉的向陽光電廠初期嘗試種植有機蔬菜，不料實際所獲效益不敷成本而暫停。106年桃園農改場在雲林發表農電共生試驗作物期間，發現香莢蘭適合生長於光電板下的半遮蔭環境，林仔邊自然文史保育協會得到向陽農業生技公司同意，進場種植香莢蘭。

吳麗珠說，4年生長，110年第一年採收，有著「香草之父」的博士葉志新預估，占地4分的向陽香莢蘭園可生產1200公斤，當年卻遇乾旱與高溫造成落莢率高，最後僅收成90公斤，但與預估的產量不同，讓他們憂心，經由一番努力，終於在111年收成550公斤。

陳錦超說，屏東太陽能板下有適合溫度與濕度，能種出高品質香莢蘭青豆莢，加上田間管理細緻化，去年達產量高峰與穩定點，共產出1500公斤的香莢蘭青豆筴，香草醛含量是國際評斷香草莢品質的重要指標，屏東所產出香草莢的香草醛平均含量可達2.2%，高於國際A級品平均的1.8%，且依市場行情，可賣出每公斤425美金的好價格。

獲「國際風味評鑑所」的最高肯定，他們感動又欣慰說，「土地能照常農地農用」的理想道路上，受很多人幫忙，謝謝一路走來所有相助的貴人，看見土地經過十幾年後再次生機蓬勃，讓這些年付出努力都相當值得。

「在能源轉型浪潮下，期待更多綠電」，吳麗珠說，長期以來農地與光電板爭議，如何透過設計，讓光電板下不僅有高經濟農作收成，土地還能維持生機並創造高經濟效益，盼種植香莢蘭的成功案例，讓農電共生共存成為可能，也期待未來以高品質香草莢作為國際競爭，並與在地產物相互結合，讓世界看見屏東。

縣府綠能辦公室表示，根據統計，屏東縣內目前完成建置案場，2成光電案場結合農業設施併存使用，包括，農棚、畜禽舍屋頂、室內養殖魚塭屋頂等，期盼在維持產業生產與追求土地永續概念下，提升土地多重利用的價值。