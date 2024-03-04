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飛越千里來台尋曾祖父杏壇足跡 日本4曾孫兒女靠2線索達成任務
4名日本年輕人來台自由行，此趟還肩負著找尋曾祖父飯塚七三在台服務足跡的重要任務，但僅有「東港郡佳冬庄」、「任教職」2個線索，4人上周六搭火車到屏東佳冬鄉，在街上徘徊找尋，巧遇村民羅憲文，透過鄉公所機要秘書張孟偉找來翻譯得知來意，竟在佳冬國小百周年紀念校刊歷任校長中找到，完成原以為的不可能任務，4人當場激動落淚。
飯塚七三的2男2女曾孫上周來台，僅憑有「東港郡佳冬庄544」、「任教職」2個線索，4人試著用谷哥搜尋引導，上周六搭台鐵到屏東佳冬火車站，在佳冬庄徒步漫無目標找尋，村民羅憲文見到4名日本年輕人在街上徘徊，但言語無法溝通，羅透過鄉公所秘書張孟偉找來會日語的楊秀華問明來意，才知道他們此趟肩負著找尋曾祖父日治時期在台服務足跡的家族任務。
「原以為遠在天邊，沒想到近在咫尺。」張孟偉說，經溝通後得到的線索是曾任老師或是校長，推算他們的曾祖父應該有120多歲，而佳冬鄉歷史最久的百年學校也只有佳冬國小，到學校應有機會找到一些蛛絲馬跡，但學校周六放假， 剛好羅憲文是佳冬國小校友，回家拿來佳冬國小百周年紀念校刊，在光復前歷任校長名單中，發現記載飯塚七三是第13任，也是台灣光復前最後一任校長。
佳冬國小百周年紀念校刊不僅記載飯塚七三是日治時期第13任校長，在當時的教職員名錄和泛黃照片中，4人還發現認識的曾祖父同事，4人遠從千里來台完成不可能的任務，當場激動落淚直道謝，並在第一時間用電話將喜訊回報東京家人，羅憲文也將自己收藏的百周年紀念冊送給4人帶回日本永久紀念，感性說是「曾孫輩的孝心感動了老天，雙方在街上巧遇，剛好又是佳冬國小校友，圓滿達成任務，冥冥中老天自有安排」。
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