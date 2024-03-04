聽新聞
test
0:00 / 0:00
「南方大唱」選出10強…下月台灣祭決賽 冠軍赴日演出
2024台灣祭4月4日在墾丁大灣遊憩區登場，為把熱潮從恆春半島帶到屏東市，縣府連續2天在屏東公園舉辦台灣祭行前派對搶先開唱，全國樂團矚目的「南方大唱」複賽，從30強決選出10強，最終冠軍將在台灣祭誕生，代表到日本神戶祭演出。
南方大唱複賽選出前10名分別為，Tickle Tickle、斯洛頻率、iVamos!、撞克茫克、勁爆羅雷、慣性成癮、滑倒少年隊、大皮中皮與白麵、漁光倒、21世紀無聊男子，4月6日台灣祭現場決賽。
屏東縣政府舉辦台灣祭邁入第4年，去年3天吸引逾百萬人次參加，提供音樂人表演舞台，台灣祭規畫「南方大唱」及亞洲樂團徵選活動，扶植台灣的音樂種子，與國際樂壇接軌，報名隊伍一年比一年多。
縣府指出，以南方大唱為例，今年台灣祭首度與日本神戶Coming Kobe音樂祭締結姊妹活動，日方以索尼音樂娛樂有限公司旗下藝人SABOTEN（火影忍者片尾曲演唱者），台灣祭活動期間交流演出，南方大唱冠軍隊則將推派到日本登台演出，消息一出，報名樂團爆增至250團。
台灣祭知名度大開，不少國外樂團甚至自掏腰包來台，今年亞洲樂團演出徵選報名突破400組，報名國家涵蓋美國、英國、泰國、越南、新加坡、菲律賓、義大利、日本、中國、印尼等，逾10國家音樂人參與，不乏各國知名樂團。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言