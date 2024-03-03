乳癌復療 屏東榮總復健運動、花藝課程陪伴病友

教室傳來鮮花清香和笑聲，屏東榮民總醫院陪伴乳癌病患術後路程，今舉辦「乳癌復癒，屏榮陪您」的乳癌病友會，復健科技術主任鍾雅萍分享「乳癌術後淋巴水腫復健運動」、花舞花藝設計Lilium莉莉安老師，與乳癌病友們體驗手做樂趣。

屏東榮總一般外科醫師魏嘉儀說，身為女性與病患討論病況時能更親近與放鬆，因而接下乳癌團隊召集人，帶領團隊成員包含一般外科醫師、放射腫瘤科、放射科醫師、核醫科醫師、復健科醫師、中醫師並搭配護理師、社工師、營養師等提供民眾全方面的診療團隊。

復健科技術主任鍾雅萍表示，乳癌術後常見併發症包括淋巴水腫、肌力下降、肩關節沾黏肩上舉角度小於160度、日常生活功能與品質下降、耐力體適能變差以及腋下、肩頸疼痛。癌症患者會因疾病、手術切除或放射線治療等因素造成淋巴水腫，發生於治療後的數月或數年，為慢性、續發性淋巴水腫，可透過物理治療、運動、徒手淋巴引流按摩等來改善。

今病友會除動態復健課程，搭配靜態花藝課程，手作乾燥桌花的組合與設計，乾燥花保存時間比鮮花長，不須費心照顧，動手參與，感受花卉生命力，也在創作過程找到放鬆心情的樂趣。