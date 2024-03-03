快訊

影／疑拍照失足墜2米深溪…南投杉林溪傳溺斃 75歲婦搶救1小時不治

影／疑拍照失足墜2米深溪…南投杉林溪傳溺斃 75歲婦搶救1小時不治

乳癌復療 屏東榮總復健運動、花藝課程陪伴病友

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
花藝老師莉莉安透過手作乾燥花的課程，使病友與家屬達到療癒心靈的效果。圖／屏東榮總提供
花藝老師莉莉安透過手作乾燥花的課程，使病友與家屬達到療癒心靈的效果。圖／屏東榮總提供

教室傳來鮮花清香和笑聲，屏東榮民總醫院陪伴乳癌病患術後路程，今舉辦「乳癌復癒，屏榮陪您」的乳癌病友會，復健科技術主任鍾雅萍分享「乳癌術後淋巴水腫復健運動」、花舞花藝設計Lilium莉莉安老師，與乳癌病友們體驗手做樂趣。

屏東榮總一般外科醫師魏嘉儀說，身為女性與病患討論病況時能更親近與放鬆，因而接下乳癌團隊召集人，帶領團隊成員包含一般外科醫師、放射腫瘤科、放射科醫師、核醫科醫師、復健科醫師、中醫師並搭配護理師、社工師、營養師等提供民眾全方面的診療團隊。

復健科技術主任鍾雅萍表示，乳癌術後常見併發症包括淋巴水腫、肌力下降、肩關節沾黏肩上舉角度小於160度、日常生活功能與品質下降、耐力體適能變差以及腋下、肩頸疼痛。癌症患者會因疾病、手術切除或放射線治療等因素造成淋巴水腫，發生於治療後的數月或數年，為慢性、續發性淋巴水腫，可透過物理治療、運動、徒手淋巴引流按摩等來改善。

今病友會除動態復健課程，搭配靜態花藝課程，手作乾燥桌花的組合與設計，乾燥花保存時間比鮮花長，不須費心照顧，動手參與，感受花卉生命力，也在創作過程找到放鬆心情的樂趣。

屏東榮總指出，成立癌症防治科，成立4種癌症服務團隊包含胸腔癌（含食道癌）、乳癌、頭頸癌（含鼻咽癌）與婦癌團隊，建立癌症治療指引與癌症治療藥物處方，導入個案管理師，參與個案照護，也與醫師有良好溝通管道。

屏東榮總復健科技術主任鍾雅萍教導病友在家如何做乳癌術後復健。圖／屏東榮總提供
屏東榮總復健科技術主任鍾雅萍教導病友在家如何做乳癌術後復健。圖／屏東榮總提供

乳癌 癌症治療 醫師

延伸閱讀

屏東西市場改建採現代建築美學 最快3月底招商

新竹縣鼓勵婦女癌症篩檢 參加有機會抽2千元超商禮券

屏東主廚邱泓訓以在地食材演繹創意法料 感受屏東豐美

喝車上瓶裝水得乳癌？寶特瓶放車內不會溶出塑化劑，保鮮膜就會！一表搞懂各種塑膠製品

相關新聞

旗山90年歷史老相館將拆除改建 百歲顧客趕來參加紀念活動

高雄旗山的約翰照相館已有90年歷史，第1代老闆張約翰1933年從台北來旗山發展，從畫人像到開照相館，在當地頗負盛名，目前...

屏東西市場改建採現代建築美學 最快3月底招商

屏東縣府斥資1.9億多元原址重建的屏東市西市場即將完工，具有現代美學建築外觀，吸引民眾目光，讓消費者相當期待，屏東縣府城...

大學生找上門 鍾佳濱：選民服務不限年齡 歡迎多來訪

大選過後，各政黨強打青年牌，盼找回流失的年輕選票，屏東縣立委鍾佳濱近期推出「濱濱有禮」直播企畫，從線上互動，強化自媒體宣...

2024內門宋江陣「陣頭拜觀音」揭序曲 超強參賽隊伍曝

高雄內門在每年觀音佛祖遶境前，在地文武陣頭會敬拜觀音佛祖，舉行「陣頭拜觀音」，吸引全國民眾前往欣賞；今年在3月9日、10...

陣頭拜觀音揭內門宋江陣序幕 總鋪師二代獨掌宋江大宴

今年內門紫竹寺「陣頭拜觀音」即將於3月9日、10日舉行，也為「2024高雄內門宋江陣」活動揭開序幕，還有每年受到各界熱烈...

從墾丁到市區30強複賽10強 台灣祭「南方大唱」搶先屏市搖滾

2024台灣祭4月4日在墾丁大灣遊憩區登場，屏東縣府今年把熱潮從恆春半島帶到屏東市，昨起一連兩天在屏東公園舉辦台灣祭行前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。