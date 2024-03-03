陣頭拜觀音揭內門宋江陣序幕 總鋪師二代獨掌宋江大宴
今年內門紫竹寺「陣頭拜觀音」即將於3月9日、10日舉行，也為「2024高雄內門宋江陣」活動揭開序幕，還有每年受到各界熱烈期待的「宋江大宴」，今年內門在地新生代總鋪師林祺銘10年後再次掌鼎，將於16、17、23日於觀亭國小旁的萃文書院開桌，但近年物價飛揚，如今一桌辦桌菜價格已是當年2倍有餘。
自2001年開始舉辦的「高雄內門宋江陣」活動，9日將以「陣頭拜觀音」揭開序幕，今年由內門紫竹寺主辦羅漢門迎佛祖遶境，所有參與遶境的文武陣頭，會在遶境前先敬拜觀音佛祖，並展現演練成果，這也就是「陣頭拜觀音」的由來。紫竹寺主委劉銀城表示，高雄內門宋江陣的核心精神，就是對觀音佛祖的堅實信仰。
接著在16日、17日與23日、24日，展開4天行走80公里的遶境，沿途內門居民，都會擺出豐富的食物茶水，款待遶境隊伍的香客信眾。
觀光局表示，今年宋江陣系列活動「陣頭拜觀音」有內門24組文武藝陣參與，其中有包括成軍歷史悠久，被譽為「世界級的國寶藝陣」夏梅林宋江獅陣、以平埔族為主要成員的橫山宋江陣、以水滸傳梁山泊英雄好漢裝扮而成的中埔頭宋江獅陣，還有以「拍面」演出原住民角色，融合平埔狩獵文化的應菜龍宋江陣等，民眾將可見識到最原汁原味的宋江陣。
而大家最關注的總鋪師美食饗宴「宋江大宴」，將於3月16、17、23日於觀亭國小旁的萃文書院開桌。今年由內門在地新生代總鋪師林祺銘掌鼎，一桌8800元，民眾就可以吃到除了內門辦桌特色招牌一品封肉外，還有櫻花蝦米糕、鮮烤龍虎石斑魚、鹽焗海大蝦、港鮑干貝燉全雞、貝柱佛跳牆等10道豐盛辦桌菜。林祺銘10年前也曾在宋江大宴掌鼎，但當時一桌也才4000元。
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