陣頭拜觀音揭內門宋江陣序幕 總鋪師二代獨掌宋江大宴

今年內門紫竹寺「陣頭拜觀音」即將於3月9日、10日舉行，也為「2024高雄內門宋江陣」活動揭開序幕，還有每年受到各界熱烈期待的「宋江大宴」，今年內門在地新生代總鋪師林祺銘10年後再次掌鼎，將於16、17、23日於觀亭國小旁的萃文書院開桌，但近年物價飛揚，如今一桌辦桌菜價格已是當年2倍有餘。

自2001年開始舉辦的「高雄內門宋江陣」活動，9日將以「陣頭拜觀音」揭開序幕，今年由內門紫竹寺主辦羅漢門迎佛祖遶境，所有參與遶境的文武陣頭，會在遶境前先敬拜觀音佛祖，並展現演練成果，這也就是「陣頭拜觀音」的由來。紫竹寺主委劉銀城表示，高雄內門宋江陣的核心精神，就是對觀音佛祖的堅實信仰。

接著在16日、17日與23日、24日，展開4天行走80公里的遶境，沿途內門居民，都會擺出豐富的食物茶水，款待遶境隊伍的香客信眾。

觀光局表示，今年宋江陣系列活動「陣頭拜觀音」有內門24組文武藝陣參與，其中有包括成軍歷史悠久，被譽為「世界級的國寶藝陣」夏梅林宋江獅陣、以平埔族為主要成員的橫山宋江陣、以水滸傳梁山泊英雄好漢裝扮而成的中埔頭宋江獅陣，還有以「拍面」演出原住民角色，融合平埔狩獵文化的應菜龍宋江陣等，民眾將可見識到最原汁原味的宋江陣。