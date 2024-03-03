快訊

柯文哲拋N+1提名…她分析：恐成民眾黨連任議員殲滅計畫

從有益心臟到可能致癌 紅酒如何走下健康飲食的神壇？

NBA／「坦克切入」寫紀錄！詹姆斯生涯4萬分 史上第一人

陣頭拜觀音揭內門宋江陣序幕 總鋪師二代獨掌宋江大宴

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
應菜龍宋江陣融合平埔狩獵文化帶來精采演出。圖／高雄市政府提供
應菜龍宋江陣融合平埔狩獵文化帶來精采演出。圖／高雄市政府提供

今年內門紫竹寺「陣頭拜觀音」即將於3月9日、10日舉行，也為「2024高雄內門宋江陣」活動揭開序幕，還有每年受到各界熱烈期待的「宋江大宴」，今年內門在地新生代總鋪師林祺銘10年後再次掌鼎，將於16、17、23日於觀亭國小旁的萃文書院開桌，但近年物價飛揚，如今一桌辦桌菜價格已是當年2倍有餘。

自2001年開始舉辦的「高雄內門宋江陣」活動，9日將以「陣頭拜觀音」揭開序幕，今年由內門紫竹寺主辦羅漢門迎佛祖遶境，所有參與遶境的文武陣頭，會在遶境前先敬拜觀音佛祖，並展現演練成果，這也就是「陣頭拜觀音」的由來。紫竹寺主委劉銀城表示，高雄內門宋江陣的核心精神，就是對觀音佛祖的堅實信仰。

接著在16日、17日與23日、24日，展開4天行走80公里的遶境，沿途內門居民，都會擺出豐富的食物茶水，款待遶境隊伍的香客信眾。

觀光局表示，今年宋江陣系列活動「陣頭拜觀音」有內門24組文武藝陣參與，其中有包括成軍歷史悠久，被譽為「世界級的國寶藝陣」夏梅林宋江獅陣、以平埔族為主要成員的橫山宋江陣、以水滸傳梁山泊英雄好漢裝扮而成的中埔頭宋江獅陣，還有以「拍面」演出原住民角色，融合平埔狩獵文化的應菜龍宋江陣等，民眾將可見識到最原汁原味的宋江陣。

而大家最關注的總鋪師美食饗宴「宋江大宴」，將於3月16、17、23日於觀亭國小旁的萃文書院開桌。今年由內門在地新生代總鋪師林祺銘掌鼎，一桌8800元，民眾就可以吃到除了內門辦桌特色招牌一品封肉外，還有櫻花蝦米糕、鮮烤龍虎石斑魚、鹽焗海大蝦、港鮑干貝燉全雞、貝柱佛跳牆等10道豐盛辦桌菜。林祺銘10年前也曾在宋江大宴掌鼎，但當時一桌也才4000元。

夏梅林宋江獅陣多次代表臺灣出國表演。圖／高雄市政府提供
夏梅林宋江獅陣多次代表臺灣出國表演。圖／高雄市政府提供
宋江大宴由林祺銘總舖師賢伉儷擔任掌廚。圖／高雄市政府提供
宋江大宴由林祺銘總舖師賢伉儷擔任掌廚。圖／高雄市政府提供
以平埔族為主的橫山宋江陣是內門知名傳統武陣。圖／高雄市政府提供
以平埔族為主的橫山宋江陣是內門知名傳統武陣。圖／高雄市政府提供

內門 宋江陣 觀音

延伸閱讀

男神雙雙當兵去！宋江、黃旼炫入伍時間點曝光

原地交往沒人會反對！盤點10組「螢幕CP」眼神交流超有火花　這位男神拿下3女全部無違和感

盤點韓劇「與惡魔有約」主角穿搭！宋江、金裕貞詮釋神秘、霸氣與魅力造型

盤點「與惡魔有約」穿搭！ 宋江、金裕貞詮釋魅力造型

相關新聞

陣頭拜觀音揭內門宋江陣序幕 總鋪師二代獨掌宋江大宴

今年內門紫竹寺「陣頭拜觀音」即將於3月9日、10日舉行，也為「2024高雄內門宋江陣」活動揭開序幕，還有每年受到各界熱烈...

43年魔法洞穴…鳳山大書城 4月底熄燈

網路書店崛起，實體書局陷困境紛紛熄燈。高雄在地經營43年鳳山大書城有「舊客運站下魔法洞穴」之稱，承載許多市民回憶，業者因...

台南古都國際半程馬拉松2.3萬跑者創新高 烤雞、豬腳、蜂蜜滷味吃到飽

舉辦迄今已有17年的「台南古都國際半程馬拉松」，今天清晨5時30分由台南市副市長葉澤山開跑鳴笛，逾2.3萬名跑者再創新高...

從墾丁到市區30強複賽10強 台灣祭「南方大唱」搶先屏市搖滾

2024台灣祭4月4日在墾丁大灣遊憩區登場，屏東縣府今年把熱潮從恆春半島帶到屏東市，昨起一連兩天在屏東公園舉辦台灣祭行前...

「風域半島」新出發 探琅嶠傳奇

屏東恆春是國旅勝地，但各鄉鎮景點未整合行銷，人潮過度集中墾丁國家公園發展失衡，縣府2018年在區外的車城、牡丹及滿州鄉畫...

影／搶攻台積電日本設廠食商機 屏縣府帶農漁特產進軍熊本超市

台積電日本熊本廠24日啟用成為全球產經業界矚目的焦點，屏東縣長周春米也帶著優漁產品進軍熊本超市搶商機，今天在日本熊本SU...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。