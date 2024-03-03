43年魔法洞穴…鳳山大書城 4月底熄燈

網路書店崛起，實體書局陷困境紛紛熄燈。高雄在地經營43年鳳山大書城有「舊客運站下魔法洞穴」之稱，承載許多市民回憶，業者因年事已高、不堪負荷每月6位數租金，宣布4月底熄燈，民眾直呼可惜；由左岸生活設計公司經營的台東故事館，同樣面臨獨立書店不易經營的困境，已在2月底提前解約。

鳳山大書城設於舊高雄客運站地下空間，是鳳山最負盛品書店，4月30日將結束營業，70多歲張老闆也無奈，他說，網路書店崛起後，他的書城連年虧損，夫妻倆年歲已大，孩子不願承接，每月負擔10多萬租金，才決定忍痛關店。

地下室擠滿年輕回憶

這幾天鳳山大書城湧現難得人潮，不少人感嘆鳳山大書城是繼鳳山東亞戲院熄燈後，又一時代眼淚。有民眾說，從小到大都在這裡買書，地下室擠滿許多年輕回憶；有人每次從北部回娘家，小孩都說要去逛，「已是三代的回憶」，

帶動台東閱讀及藝文風潮的「台東故事館」，上月底經營團隊左岸生活設計公司提前向縣府解約，將吹熄燈號，令不少民眾錯愕惋惜。記者尤聰光／攝影 台東故事館2007年由誠品書店經營，2020年左岸生活設計公司接手，以獨立書店呈現，今年2月底提前解約，是繼鐵花村音樂聚落撤出後，又一文化場域撤出台東。王姓市民說，鐵花村音樂聚落才撤出，台東故事館也熄燈，這兩處是鐵花新聚落繁盛時期最重要的台柱，現在少一處讀書休閒場所了。

台東縣文化處長李吉崇說，台東故事館未來會搭配舊站特區計畫，創造其他特色藝文，當地複合式圖書館預計明年啟用，藝文能量會轉移到圖書館，鐵花新聚落仍會持續下去。

學者籲做好虛實整合

受網路書店衝擊，各地老書店無以為繼，樹德科大行銷系教授黃慶源建議，老書店應調整商業角度，做好虛實整合，發展電商並保留店面，鼓勵顧客看到實體書後，到店家電子商城買書。市府也能將圖書館空間出租，讓老書店成為附設書店，延續壽命。

高科大創新設計學院院長瞿治平說，龐大租金成本下，書店除非有深刻歷史典故或時代意義，否則營運只會惡化，在地民眾不能光喊可惜，要買書以行動支持書店存續。