聽新聞
test
0:00 / 0:00

43年魔法洞穴…鳳山大書城 4月底熄燈

聯合報／ 記者宋原彰尤聰光／連線報導
經營長達43年的高雄鳳山大書城，宣布將在4月30日結束營業。記者宋原彰／攝影
經營長達43年的高雄鳳山大書城，宣布將在4月30日結束營業。記者宋原彰／攝影

網路書店崛起，實體書局陷困境紛紛熄燈。高雄在地經營43年鳳山大書城有「舊客運站下魔法洞穴」之稱，承載許多市民回憶，業者因年事已高、不堪負荷每月6位數租金，宣布4月底熄燈，民眾直呼可惜；由左岸生活設計公司經營的台東故事館，同樣面臨獨立書店不易經營的困境，已在2月底提前解約。

鳳山大書城設於舊高雄客運站地下空間，是鳳山最負盛品書店，4月30日將結束營業，70多歲張老闆也無奈，他說，網路書店崛起後，他的書城連年虧損，夫妻倆年歲已大，孩子不願承接，每月負擔10多萬租金，才決定忍痛關店。

地下室擠滿年輕回憶

這幾天鳳山大書城湧現難得人潮，不少人感嘆鳳山大書城是繼鳳山東亞戲院熄燈後，又一時代眼淚。有民眾說，從小到大都在這裡買書，地下室擠滿許多年輕回憶；有人每次從北部回娘家，小孩都說要去逛，「已是三代的回憶」，

帶動台東閱讀及藝文風潮的「台東故事館」，上月底經營團隊左岸生活設計公司提前向縣府解約，將吹熄燈號，令不少民眾錯愕惋惜。記者尤聰光／攝影
帶動台東閱讀及藝文風潮的「台東故事館」，上月底經營團隊左岸生活設計公司提前向縣府解約，將吹熄燈號，令不少民眾錯愕惋惜。記者尤聰光／攝影
台東故事館2007年由誠品書店經營，2020年左岸生活設計公司接手，以獨立書店呈現，今年2月底提前解約，是繼鐵花村音樂聚落撤出後，又一文化場域撤出台東。王姓市民說，鐵花村音樂聚落才撤出，台東故事館也熄燈，這兩處是鐵花新聚落繁盛時期最重要的台柱，現在少一處讀書休閒場所了。

台東縣文化處長李吉崇說，台東故事館未來會搭配舊站特區計畫，創造其他特色藝文，當地複合式圖書館預計明年啟用，藝文能量會轉移到圖書館，鐵花新聚落仍會持續下去。

學者籲做好虛實整合

受網路書店衝擊，各地老書店無以為繼，樹德科大行銷系教授黃慶源建議，老書店應調整商業角度，做好虛實整合，發展電商並保留店面，鼓勵顧客看到實體書後，到店家電子商城買書。市府也能將圖書館空間出租，讓老書店成為附設書店，延續壽命。

高科大創新設計學院院長瞿治平說，龐大租金成本下，書店除非有深刻歷史典故或時代意義，否則營運只會惡化，在地民眾不能光喊可惜，要買書以行動支持書店存續。

台東 圖書館 網路

延伸閱讀

傳行人闖軌道遭區間車撞幸虛驚一場 鳳山-九曲堂一度列車延誤

高雄43年鳳山大書城宣布熄燈 老闆嘆：網路書城衝擊大

《葬送的芙莉蓮》動畫第25集Boss戰魔法狂轟猛炸 官方大量加戲火力全開

獨／饕客哭哭！全台第一名三明治「LBC」熄燈 粉絲不捨：太可惜

相關新聞

43年魔法洞穴…鳳山大書城 4月底熄燈

網路書店崛起，實體書局陷困境紛紛熄燈。高雄在地經營43年鳳山大書城有「舊客運站下魔法洞穴」之稱，承載許多市民回憶，業者因...

「風域半島」新出發 探琅嶠傳奇

屏東恆春是國旅勝地，但各鄉鎮景點未整合行銷，人潮過度集中墾丁國家公園發展失衡，縣府2018年在區外的車城、牡丹及滿州鄉畫...

影／搶攻台積電日本設廠食商機 屏縣府帶農漁特產進軍熊本超市

台積電日本熊本廠24日啟用成為全球產經業界矚目的焦點，屏東縣長周春米也帶著優漁產品進軍熊本超市搶商機，今天在日本熊本SU...

東港洽公不用四處跑夢成真 現代化聯合辦公大樓8日啟用

屏東縣東港鎮是新興城市，但鎮內縣屬公務機關分散、辦公廳舍老舊、內部空間壅塞及停車空間不足等問題，引發民怨，縣府斥資1.5...

「馬戲迷」不能錯過！柬埔寨、台灣知名馬戲團屏東登台

以打破劇場空間、讓藝術遍地開花概念為主軸的南國表演藝術節，上半年有莎士比亞的妹妹們的劇團、春美歌劇團、當代傳奇劇場、同黨...

「女神媽媽」辭世 議長康裕成欣慰前一天有陪她聊天

高市議長康裕成是台電子女，家人常隨父親工作四處遷移，母親吳雪瓊在家相夫教子，康裕成曾提及母親對子女管教嚴格，上大學還不准...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。