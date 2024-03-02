冬候鳥過境澎湖停棲 罕見成群小水鴨湧浪前行

時序進入春天，冬候鳥又將北返，澎湖是中繼站，一連2天在沼澤濕地都可見到雁鴨過境停棲，而有成群小水鴨疑遭野狗追吠，罕見飛至馬公內海挺著風浪前行。

近日不少民眾在澎湖休憩園區、馬公北環海堤、媽祖園區等沼澤、蓄水池或濕地，看見到豆雁、小水鴨、綠頭鴨、琵嘴鴨等鳥類過境停棲，覓食後再北返，印證澎湖是冬候鳥北返的中繼站。

有民眾這2天在北環海堤的外環海域，先後發現有成群小水鴨罕見地不是在沼澤區的池塘或濕地，反而在馬公重光內海域中湧浪前行。

對賞鳥頗有研究的澎湖科大校長黃有評接受中央社訪問表示，小水鴨平時常集群棲息於平靜水面，在湖泊、沼澤、濕地、河流平緩處常能看到群體，偶爾也見於海岸地區，但會成群出現在海中嬉遊，可能是在岸際或沼區遭到野狗追吠，生性機敏的小水鴨，只好先飛至大海躲避。