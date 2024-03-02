影／搶攻台積電日本設廠食商機 屏縣府帶農漁特產進軍熊本超市

台積電日本熊本廠24日啟用成為全球產經業界矚目的焦點，屏東縣長周春米也帶著優漁產品進軍熊本超市搶商機，今天在日本熊本SUPER COMBO超市上架現場，除了官方及業界到場，進駐的台積電員工和家屬，都興奮地相揪前往採購「台灣味」食品；周春米說，不只讓日本朋友認識屏東優質農漁產好物，也解台灣鄉親的鄉愁。

縣長周春米率團赴日行銷農產品，今天上午出席屏東好物上架熊本SUPER COMBO超市上架儀式，並擔任促銷員，大力推薦試吃正值盛產的頂級蜜棗與果乾、牛蒡等農產品；她說，台積電熊本廠帶動當地發展，間接帶動的商機也很可觀，屏東要趕快入列，縣府及時佈局接洽超市通路搶佔先機，這次嚴選10家屏東優質品牌產品上架，為屏東農產打先鋒，奠定灘頭堡，未來有更多產品前進日本市場。

她說，台日友好全世界都知道，尤其患難見真情，從官方到民間的友誼互助，疫情後更一起打拼經濟，縣府此次選在距台積電熊本廠最近的SUPER COMBO超市上架販售，除將屏東好物分享給熊本縣民，也讓旅日台灣鄉親能夠就近採購，品嚐記憶中的家鄉農漁產美味。1名台積電移居的台灣企業員工說，看到家鄉味產品，有說不出的感動。

大津町長金田英樹說，台積電有6家企業進駐，吸引不少台灣人移居，促進經濟發展，未來希望能有更多交流；SUPER COMBO超市大津店副店長森田認為，該超市在熊本就有9店鋪，近來大津店艱很多台灣人來購物，這次屏東新產品來，一定會帶來更多顧客。台灣我台北駐福岡經濟文化辦事處長陳銘俊說，一定全力讓九州都看到、買到屏東農產品。