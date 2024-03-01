快訊

涉嫌損毀諾魯國旗！台灣替代役男遭羈押無法撤離 外交部發聲了

「早8」走入歷史！這所大學宣布第一堂課上午9點開始 下學期就實施

台積電日本設廠 周春米赴日行銷農特產進軍熊本超市

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府今年攜手10家農漁畜及加工品，首度進軍日本熊本超市。縣長周春米說，台積電熊本廠啟用，帶動當地市場需求，屏東上架產品涵蓋農林漁牧，藉由超市通路爭取先機。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府今年攜手10家農漁畜及加工品，首度進軍日本熊本超市。縣長周春米說，台積電熊本廠啟用，帶動當地市場需求，屏東上架產品涵蓋農林漁牧，藉由超市通路爭取先機。圖／屏東縣政府提供

行銷屏東優質物產，屏東縣長周春米今起至6日率團赴日，將先到熊本當地超市舉辦農漁畜產及加工品上市記者會，接著趕到東京，與日本倉冷公司簽署合作備忘錄，並出席東京食品展，旋風式行程跟屏東廠商一起打拚，透過多向行銷管道打響屏東農產、加工好物的品牌形象，為屏東搶到更多訂單。

屏東縣政府今年攜手10家農漁畜及加工品，首度進軍日本熊本超市。縣長周春米說，台積電熊本廠啟用，帶動當地市場需求，此次屏東上架產品涵蓋農林漁牧，非常多元，藉由超市通路爭取先機。

屏東縣府指出，農產部分精選加工製品，採用屏東檸檬製成檸檬磚、金桔檸檬磚，保留整顆檸檬完整營養與香氣，與只在日本沖繩及台灣特有的香檬製成的香檬原汁，日本風行的養生飲品號稱「平價人蔘」的牛蒡加工製成牛蒡茶、牛蒡脆片。

長期銷日且獲好評香蕉，與台灣農曆年節前後銷售冠軍的蜜棗等產地嚴選的高品質鮮果，推出長時間低溫烘培，標榜健康天然芒果乾、鳳梨及佳冬農會的蓮霧乾等果乾系列產品；漁畜產方面，有知名品牌台畜公司的肉類加工品，與肉質鮮美的屏東海味「石斑涮涮片」、「午仔魚」等。

屏東縣政府指出，除拓展日本在地超市通路，與日本企業合作，周春米此行與日本倉冷公司簽署合作備忘錄，廣拓日本市場，盼能在台日互動良好的基礎上，再創佳績。周春米也與日本企業代表共同見證，台畜與倉冷公司、屏東縣朋泉生產合作社也將與日本株式会社Rush、全農企業社簽署合作備忘錄，互惠合作，將屏東畜產品及芒果行銷日本。

周春米將出席3月5日「東京食品展」開幕，推銷屏東好物，提升日本與各國買家對屏東農特產品及產業的印象，讓屏東品牌挺進國際。

周春米 屏東縣政府 日本

延伸閱讀

屏東主廚邱泓訓以在地食材演繹創意法料 感受屏東豐美

人氣炸裂！屏東大武門音樂祭兩天吸引6萬粉絲

法官裁定周典論續押禁見3個月 周春米：深感遺憾

黃金、洋紅風鈴木不輸櫻花 屏東縣長周春米預告美景近了

相關新聞

高雄標線型人行道遭障礙物擋道 交通局：設了總比沒設好

高雄市府在沒有設人行道的巷道，設置標線型人行道，連接學校、公園周邊，但民眾發現，多處標線型人行道上有燈桿、箱體等障礙物，...

行人地獄？高市標線型人行道藏陷阱 居民冒生命危險往外繞

高雄市區有多處標線型人行道，不僅狹窄，還有燈杆、電箱等障礙物，行人通過時只能冒著生命危險往外繞，三民區鼎勇街、左營區漢神...

屏東主廚邱泓訓以在地食材演繹創意法料 感受屏東豐美

曾是法餐名廚簡天才旗下餐廳的主廚邱泓訓，返鄉創業，進駐屏東勝利星村，以在地食材傳遞屏東風土滋味，並獲簡天才師傅與世界麵包...

墾丁周邊原鄉拚觀光推新玩法 牡丹東源「森林冒險樂園」有亮點

屏東墾丁水上活動興盛，周邊原民牡丹鄉公所歷時近2年籌備，近日在東源森林遊樂區啟用融入山林環境的「森林冒險樂園」，在專業教...

守護新生兒！扶輪社捐輸送型保溫箱 屏縣3家醫院受惠

屏東縣地形狹長，南北距離100多公里，偏鄉醫療是重中之重，屏基指出，根據統計，剛出生嬰兒中，每100人就可能會有1人出現...

全國首次結合職業運動 高雄九如台鋼雄鷹主題捐血室今啟用

高雄捐血中心九如捐血室與台灣職棒高雄在地的台鋼雄鷹棒球隊合作，讓九如捐血室呈現嶄新的職棒運動意象面貌，歷經1年多籌備，今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。