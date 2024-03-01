台積電日本設廠 周春米赴日行銷農特產進軍熊本超市

行銷屏東優質物產，屏東縣長周春米今起至6日率團赴日，將先到熊本當地超市舉辦農漁畜產及加工品上市記者會，接著趕到東京，與日本倉冷公司簽署合作備忘錄，並出席東京食品展，旋風式行程跟屏東廠商一起打拚，透過多向行銷管道打響屏東農產、加工好物的品牌形象，為屏東搶到更多訂單。

屏東縣政府今年攜手10家農漁畜及加工品，首度進軍日本熊本超市。縣長周春米說，台積電熊本廠啟用，帶動當地市場需求，此次屏東上架產品涵蓋農林漁牧，非常多元，藉由超市通路爭取先機。

屏東縣府指出，農產部分精選加工製品，採用屏東檸檬製成檸檬磚、金桔檸檬磚，保留整顆檸檬完整營養與香氣，與只在日本沖繩及台灣特有的香檬製成的香檬原汁，日本風行的養生飲品號稱「平價人蔘」的牛蒡加工製成牛蒡茶、牛蒡脆片。

長期銷日且獲好評香蕉，與台灣農曆年節前後銷售冠軍的蜜棗等產地嚴選的高品質鮮果，推出長時間低溫烘培，標榜健康天然芒果乾、鳳梨及佳冬農會的蓮霧乾等果乾系列產品；漁畜產方面，有知名品牌台畜公司的肉類加工品，與肉質鮮美的屏東海味「石斑涮涮片」、「午仔魚」等。

屏東縣政府指出，除拓展日本在地超市通路，與日本企業合作，周春米此行與日本倉冷公司簽署合作備忘錄，廣拓日本市場，盼能在台日互動良好的基礎上，再創佳績。周春米也與日本企業代表共同見證，台畜與倉冷公司、屏東縣朋泉生產合作社也將與日本株式会社Rush、全農企業社簽署合作備忘錄，互惠合作，將屏東畜產品及芒果行銷日本。

周春米將出席3月5日「東京食品展」開幕，推銷屏東好物，提升日本與各國買家對屏東農特產品及產業的印象，讓屏東品牌挺進國際。