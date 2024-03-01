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墾丁周邊原鄉拚觀光推新玩法 牡丹東源「森林冒險樂園」有亮點

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣牡丹鄉東源森林遊樂區「森林冒險樂園」日前啟用，參與者透過攀越樹平台，挑戰樹間關卡和高空滑索挑戰自我。是不同於墾丁海洋風貌的創意新玩法。圖／牡丹鄉公所提供
屏東縣牡丹鄉東源森林遊樂區「森林冒險樂園」日前啟用，參與者透過攀越樹平台，挑戰樹間關卡和高空滑索挑戰自我。是不同於墾丁海洋風貌的創意新玩法。圖／牡丹鄉公所提供

屏東墾丁水上活動興盛，周邊原民牡丹鄉公所歷時近2年籌備，近日在東源森林遊樂區啟用融入山林環境的「森林冒險樂園」，在專業教練引導和安全裝備下，參與者透過攀越樹平台，挑戰樹間關卡和高空滑索，在自我挑戰過程中，也傳達人與自然和諧相處、互惠永續的環保理念，吸引親子南下體驗不同於墾丁海洋風貌的創意玩法。

牡丹鄉公所說，公共造產的東源森林遊樂區（又稱馨香森林）占地5公頃，有高大蔽日的桃花心木和東源湖，因地處偏遠，人氣不如其他森林遊樂區，散發樸實無華的鄉野原始美，寧靜沁涼的舒緩氣氛，取代了擾嚷人車，在林下野餐或在湖畔啜飲香醇的原鄉咖啡，是享受戶外慵懶樂活又能避暑好去處，為豐富遊憩功能，導入融入環境的森林冒險創意新玩法。

公所說，在恆春半島首創的「森林冒險樂園」，以環境永續、產業共創、部落回饋3原則建構，與「2B Park」團隊經過近2年的籌備作業於春節前啟用，前置工作從樹木健診、設施規畫、設施專用材料訂製，離地設施施工，安全檢核等，完成4大分級的冒險關卡；從台中來的參與者說，在專業教練指導陪伴下，安全無虞，刺激又好玩，還想揪團再來。

「森林冒險樂園」有20條滑索設施、15項關卡，依難易度分為4大級別，視參與者體能程度，每類分級設施耗時約40至0分鐘，全程完成約為3至4小時，由專業教練解說安全教育並全程陪同體驗，遊客可選擇一票玩到底，也可依喜好選擇其中2項，票價有全程票900元及半程票450元，每周五、六、日 、一開放，其它時間採預約制。

屏東縣牡丹鄉東源森林遊樂區「森林冒險樂園」日前啟用，參與者透過攀越樹平台，挑戰樹間關卡和高空滑索挑戰自我。是不同於墾丁海洋風貌的創意新玩法。圖／牡丹鄉公所提供
屏東縣牡丹鄉東源森林遊樂區「森林冒險樂園」日前啟用，參與者透過攀越樹平台，挑戰樹間關卡和高空滑索挑戰自我。是不同於墾丁海洋風貌的創意新玩法。圖／牡丹鄉公所提供

教練 森林遊樂區

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