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看見澎湖青年返鄉 藝術轉動西嶼人的故事最美

中央社／ 澎湖縣29日電

文化部推動「藝術轉動社區」計畫，今天在澎湖西嶼大角工作室，透過青年返鄉重啟爬梳社區產業歷史，以及尋找消失傳統技藝職人的故事，形塑地方文創產業，讓民眾看見澎湖西嶼人的努力最美。

文化部台南生活美學館與澎湖縣政府文化局合力推動「藝術轉動社區」計畫，今年首度公開徵選藝術家進駐澎湖西嶼鄉，包括澎湖文化局長洪棟霖、西嶼鄉長李添進、西嶼鄉代會副主席陳金女、藝術轉動社區計畫主持人吳瑪悧、跨領域專家學者陳錦誠與王昭淳等多位藝術家齊聚大池角「大角工作室」，一起為藝術轉動西嶼而努力。

李添進表示，西嶼鄉以漁業聞名，早年稱為漁翁島，鄉內保留有東、西臺古堡及彈藥本庫銅牆鐵壁、東昌營區等軍事遺址，文化局近年來全力修護，戰地風情遺址吸引遊客湧入，未來將再串連知名二崁古厝、大菓葉地質與赤馬宮廟文化等，發展西嶼文化特色。

洪棟霖表示，西嶼長期致力社區營造，尤其大池社區早年發行有社區雜誌「大角誌」，連結社區及旅外共同關心家鄉大小事，在王昭淳等青年返鄉，將停刊多年的「大角誌」重新復刊，再度活絡社區關心的議題。

吳瑪悧表示，最近在訪視西嶼鄉時，發現青年返鄉重啟社造及「卵生居」引進藝術創作者居留西嶼等，以藝術作為社會實踐方法，爬梳社區產業歷史、尋找消失傳統技藝職人的故事，轉譯為文創產業，讓西嶼漸具形塑提升為藝術聚落，期待世代傳承以藝術轉動西嶼，讓世人看見西嶼人的努力。

台南生活美學館表示，今年進駐西嶼與社區共創藝術家有衣谷艸容製造所王昭淳、版畫創作者李育貞及表演藝術領域王瑞儀3組年輕藝術家，將以社區老屋「大角工作室」為基地，透過訪談、觀察、記錄社區場域中的人與故事，並編寫創作劇場式街區導覽，提供未來在地製作社區導覽遊程之用。

文創產業 澎湖縣 藝術家 青年

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