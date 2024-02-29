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品牌瑕疵衣變身午睡枕 溫暖高雄偏鄉學童

中央社／ 高雄29日電

高雄六龜區新威國小獲善心企業捐贈，學生人人獲得一顆舒適的午睡枕，這顆午睡枕利用服飾品牌Roots的瑕疵商品環保製作而成，透過線上物資捐贈平台媒合各界善心。

新威國小發布新聞稿表示，這些來自台北的暖心午睡枕是來自「iGoods愛物資」線上物資捐贈平台、加拿大服飾Roots、財團法人高林文化創意基金會三方合作的產物，他們關注偏鄉學童的學習能力，提升教室午睡品質。

校方表示，財團法人高林文化創意基金會長久以來推廣縫紉、服裝與設計，10多年來致力於公益事業，本次以實踐保護並尊重大自然理念的Roots全新服飾為縫製材料，即使衣服因瑕疵下架無法銷售也能重複利用。

新威國小校長林淑芳說，午睡枕以衣服布料縫製而成，車工精緻、布料舒適，學生拿到柔軟的純棉觸感忍不住用雙手撫摸、緊緊抱著，孩子們能獲贈獨一無二的午睡枕，都覺得相當高興。

「iGoods愛物資」執行長陳家銓親自到六龜將午睡枕送給每名學生，陳家銓說，孩子們童言童語談論著彼此的午睡枕，透過高林文創「重縫計畫」，見證Roots服飾不受限於只是單一穿著功能。林淑芳也代表全校致上謝意。

林淑芳說，在慈善活動中結識陳家銓，陳家銓創立此平台就是希望愛心捐贈的企業或善心人士，透過線上平台詳細資料分析，精準見到受捐助對象的需求。

六年級學生謝易秦拿到印有松鼠圖案的午睡枕，她說，抱枕非常可愛，校園裡的松鼠變成在抱枕上，很開心。

四年級學生尤皓民拿著印有台灣黑熊的午睡枕說，台灣黑熊是台灣最具代表性的野生動物，專屬台灣所有，這也是專屬自己的午睡枕。

台灣黑熊

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