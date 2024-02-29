為墾丁台灣祭4月登場暖身 南山大唱、行前派對屏東公園先嗨唱

重現墾丁「瘋春吶」音樂熱潮的台灣祭，於4月4至6日在墾丁大灣開唱，縣府日前釋出滅火器、美秀集團、回春丹等演出名單受到樂迷期待外，今年與日本神戶Coming Kobe音樂祭交流演出，日方規畫索尼音樂娛樂公司旗下藝人SABOTEN（火影忍者片尾曲演唱者）來台演出，縣府則由南方大唱冠軍隊於5月到日本神戶Coming Kobe音樂祭演出。

屏東縣府傳播暨國際事務處表示，近年全台音樂節遍地開花，為維持台灣祭競爭力，今年與日本神戶Coming Kobe音樂祭，以締結姊妹音樂活動方式交流演出，屏縣府由南方大唱冠軍隊伍前往，消息公告後，南方大唱報名數量高達250組，參賽隊伍每組都是強者，經過評選委員海選後，30強進入複賽。

觀傳處說，複賽包括入圍金曲獎「神棍樂團主唱歐比王」、新竹九降風樂團大賽冠軍「Tickle Tickle」、北流音樂不斷電競賽全國六強「¡Vamos!」、貢寮海祭全國三十強「勁爆羅雷」、台啤創世代優勝「核果人」等，整體實力堪稱近年最強陣容，全國複賽將在3月2日下午1時於屏東公園舉行，隔日下午2時為「台灣祭 X 邊緣仔小搖滾行前派對」，由P!SCO、固定客、謎路人、男子漢、慶記KTV等5組知名樂團示範演出

傳播處表示，為了續擴大台灣祭的量能，將屏東打造為年輕人優質文化搖籃，今年加碼與在地音樂品牌聯名舉辦「台灣祭 X 邊緣仔小搖滾行前派對」，邀請知名樂團「P!SCO」、海洋音樂祭評審團賞「固定客」、百萬流量的「謎路人」樂團、屏東在地知名樂團「男子漢」和台灣知名DJ組合「慶記KTV」，於3月3日下午2點在屏東公園聯合演出，免費入場。

台灣祭將於4月4日至6日屏東墾丁開唱，日前釋出滅火器、美秀集團、回春丹等超過50組演出名單，除了有堅強陣容的傳統外，今年更是推出許多超優質跨領域合作，包括玖壹壹ft.葛西瓦、法拉利姐ft.固定客、大嘻哈超火組合Multiverse攜手西屯純愛組，打造出狠操俱樂部等超夢幻演出組合，讓樂迷期待度破表，在社群留言「屏東縣政府是撿到石油嗎？」、「小米姐太強啦！」、「這陣容是免費能看的嗎？太佛心了吧！」