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牛排鍋物店蟑螂多 衛生局令停業改善

聯合報／ 記者潘奕言／高雄報導
高雄市衛生局人員稽查作業場所衛生，發現有蟑螂等缺失。圖／高雄市衛生局提供
高雄市衛生局人員稽查作業場所衛生，發現有蟑螂等缺失。圖／高雄市衛生局提供

高雄楠梓一家知名牛排鍋物店被爆出衛生不佳、碗盤遺留殘渣，最嚇人的是蟑鄉亂竄，連食物裡都有，有顧客批「吃到一半吃出蟑螂，真的很誇張」，店家主管表示會加強消毒頻率。衛生局昨稽查發現，確有缺失，責令業者暫停營業2天，限期改善。

業者對於蟑螂問題造成顧客不良感受，致最深歉意，指會加強消毒頻率，由原來每月1次，增加到2周1次，甚至1周1次，也會考慮替換更好的消毒廠商。

從Google評論顯示，這家店1年多前即有顧客發現蟑螂，幾天前又有人提及，蟑螂出沒的地點從地板、窗戶邊，到用餐的火鍋料區、飲料機台、沙拉吧、裝蛋容器、蒸籠，甚至連食物裡也有「小強」蹤跡。

顧客留言批，吃到一半吃出蟑螂，真的很誇張！蒸籠上有蟑螂，仔細觀察後還不止一隻；飲料台活的、死的都有，還有蟑螂卵；亦有人指看到有東西浮在湯上，原以為是種子，撈起來才發現是蟑螂。店家對每則評論都回應抱歉，並表示會加強環境清潔。

但相關反映發現，1年前至今每個月都有人反映蟑螂問題，網友痛批「真的要改進，不要只是嘴巴說說」。

高雄市衛生局獲報後派員稽查，確實發現蟑螂蹤跡，另檢查出食材未覆蓋；紙箱放置冰箱中；私人物品未放置專區；天花板髒汙有霉漬；排水溝有食渣及油垢；垃圾桶未加蓋等缺失，已依違反食品安全衛生管理法責令業者昨起停業2天至衛生改善完成，且複查合格才能營業；限期未改善，依法可處新台幣6萬元以上罰鍰。

蟑螂 衛生局

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