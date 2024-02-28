228受難家屬提呼籲 高市4月將完成不義遺址標示

行政院26日設置不義遺址標示，彰顯政府永不再犯決心，高雄市今舉行228事77周年追思紀念儀式，高雄市二二八關懷協會理事長王文宏力主高市火車站等多處228事件殘殺無辜地點，應比照標示為不義遺址，高市文化局指會依中央作法，4月完成設立。

高雄市228事件77周年追思紀念儀式今在高市228和平紀念公園舉行，包含228事件受難者家屬、高雄市二二八關懷協會理事長王文宏等成員、高雄市關懷台籍老兵文化協會理事長朱家煌、市府團隊及民代到場獻花致意。

「人民不認識自己土地的歷史，對台灣沒有好處」，受難者王平水8子、現任高雄市二二八關懷協會理事長王文宏說，1947年許多人因228事件死難，228日應是追思、追悼的國殤日子，卻有些地方政府及青年學子要舉辦歡慶活動！

他說，高雄市2月25日先舉辦草地音樂會紀念228事件，也探視受難者岡山教會蕭朝金牧師遺屬，今天市長陳其邁參加追思會，下午將播228事件相關電影，3月6在高雄大屠殺現場，即舊市府將辦講座，為228事件規畫很好的紀念活動。

王文宏表示，行政院長陳建仁日前已主持行政院不義遺址標示典禮，為蔡政府執行轉型正義踏出一步。反觀高雄，包括高市歷史博物館、壽山要塞司令部等地也是不義遺址，希望市府能比照標示。

高市文化局長王文翠表示，高市是228事件重要城市，經文化局調查，市內包括歷史博物館、美麗島雜誌社、柯旗化故居及明德訓練班，都是228事件及白色恐怖不義遺址，高市會配合中央作法，進行標示。高市歷史博物館說不義遺址部分，將配合人權館調查及規畫，預計今年4月完成設立解說牌。