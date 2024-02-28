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防祭祖掃墓引發火警新點子 車城試辦金紙集中贈好米

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東恆春半島公墓火警多發生在郊區公墓，火苗易吹到鄰地的保安林地，林業及自然保育署屏東分署開闢臨時防火線，同時噴灑環保阻燃劑外，並發想金紙集中統一處理贈優質好米活動，選在車城鄉試辦。圖／林業及自然保育署屏東分署提供
屏東恆春半島公墓火警多發生在郊區公墓，火苗易吹到鄰地的保安林地，林業及自然保育署屏東分署開闢臨時防火線，同時噴灑環保阻燃劑外，並發想金紙集中統一處理贈優質好米活動，選在車城鄉試辦。圖／林業及自然保育署屏東分署提供

清明節前是國人掃墓旺季，屏東恆春半島因有落山風，掃墓燒雜草、金紙引發的火警案件居全縣之冠，去年發生第4大隊隊員蕭翰隆出勤時遭水箱車壓傷殉職憾事；清明節將至，縣消防局已展開宣導，林業及自然保育署屏東分署除了噴灑環保阻燃劑，首度在車城鄉試辦金紙集中統一處理贈優質好米活動，預防火災也鼓勵小農生產。

屏東恆春半島6鄉鎮合計高達近百個公墓，因部分掃墓民眾貪圖方便，直接焚燒墓地旁的雜木野草，餘燼常引發野草火警，往年還曾波及墾丁國家公園龍坑生態保護區，消防分隊假日疲於奔命，去年發生蕭翰隆出勤時遭水箱車壓傷殉職憾事後，縣長周春米宣示依刑法放火罪、消防法究辦，消防單位加強宣導，公墓火警件數已減少。

林業及自然保育署屏東分署說，防範未然為首要工作，最近邀集社區將可能引發火警的雜草、枯枝等易燃物先移除，開闢臨時防火線，同時噴灑環保阻燃劑，減少林火擴散機會，有鑑於祭祖掃墓「燃燒金紙」是引發森林火災的主要因子，發想金紙集中統一處理贈優質好米活動，並在車城鄉試辦。

屏東分署說，即日起至清明節的每個周六日，民眾只要填妥準備好的祭祖疏文，將金紙送到車城消防分隊或公所，為提高參與意願，將贈送優質好米，如果成效好，明年將擴大至恆春半島其他鄉鎮實施，更新優質農產品品項，除達到降低森林火災風險與減少救災人員的工作負擔，也有助於鼓勵小農持續生產優質農產，減少碳足跡排放，創造多贏。

屏東分署籲請民眾遵守不任意燒雜草、不讓冥紙飛揚、不隨意丟菸蒂及不放爆竹煙火等「4不2記得」口訣外，並參與配合金紙集中措施，減少鄰近森林火災風險；依森林法第34條規定，在森林區域及森林保護區內，非經過許可，不得引火，違反規定者，最高可處60萬元罰鍰，若不慎引發火災延燒至國有林地，第53條第3項規定，面臨2年以下有期徒刑、拘役或科30萬元以下罰金的處及負擔相應的民事賠償責任。

林業及自然保育署屏東分署發想金紙集中統一處理贈優質好米活動，選在車城鄉試辦，預防火災也鼓勵小農生產。圖／林業及自然保育署屏東分署提供
林業及自然保育署屏東分署發想金紙集中統一處理贈優質好米活動，選在車城鄉試辦，預防火災也鼓勵小農生產。圖／林業及自然保育署屏東分署提供

屏東 火災 金紙

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