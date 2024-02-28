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屏改善偏鄉運輸 再增小黃公車路線

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導

為讓偏鄉運輸更完善，屏東縣府去年規畫小黃公車新闢14條路線，今年2月布建完成，新增732竹田麟洛東線、732B竹田麟洛西線、733竹田內埔線及733B竹田潮州線，每個鄉鎮市都有小黃公車或幸福巴士，另調整區域內預約資格，長輩或身心障礙者出門更便利。

屏東縣政府表示，累計至去年底，小黃公車及幸福巴士共服務65.5萬人，小黃公車調整屏東市既有702萬丹線為萬丹玉成線、703竹田線為萬丹歸來線，並新增732竹田麟洛東線、732B竹田麟洛西線、733竹田內埔線。

另因應跨鄉洽公需求，縣府試辦733B竹田潮州線，部分路線調整站點後有取消一些醫院站點，欲至非原路線上站點的民眾，可免費轉乘723屏東市預約線。

交旅處表示，除讓搭乘里程較長路線的民眾可較快速到達目的地外，也改善關懷據點交通，此次調整區域內預約線搭乘資格，增加65歲以上或身心障礙者要到關懷據點路線，另在「該區域內」不受規畫站點500公尺服務範圍限制，讓長輩多出外到據點。

縣府強調，現在每個鄉鎮市就都有小黃公車或幸福巴士，22鄉鎮市有78條基本公共運輸服務路線，小黃公車每次搭乘只要10元，持社福卡可扣點或優惠。

3月1日起潮州轉運站將進行地坪加強施工，小黃公車調整上下車站點移至榮田二巷，公車則於原轉運站路側月台格位上車。

公車 屏東縣政府 萬丹

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