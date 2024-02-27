高雄冬天不冷！2月溫度20°C以下僅6天 六區登革熱群聚、新增4案例

高雄市25日至27日新增登革熱本土個案4例，含括小港、前鎮、三民等3區，今年至今累計本土登革熱114例。高雄市衛生局提醒，南部冬天氣溫不低，整體氣候條件有利病媒蚊孳生，未來天氣逐漸變熱，民眾更要特別注意。

此次新增的4例分別為小港區高松里1例，為家庭群聚；前鎮區草衙里及前鎮里各1例，為工作地群聚；三民區正興里1例，為社區單點。近兩周高雄市有新興、大寮、茄萣、仁武、前鎮、小港等6個區發生登革熱群聚疫情。

衛生局表示，民眾以為進入冬季登革熱將會自然絕跡，經統計今年2月高雄市氣溫20度以下天數僅6天，白天氣溫更上看30度，有利病媒蚊孳生。隨著入春後整體氣溫回升，病媒蚊繁衍速度更快。

26日防疫人員在確診個案住家頂樓，發現久未使用的水桶孳生大量病媒蚊。衛生局呼籲市民要落實室內外「巡、倒、清、刷」，清除積水容器及髒亂堆積物，如經查獲孳生病媒蚊幼蟲，最高處新臺幣15,000元罰鍰。