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澎湖元宵乞龜 最大金龜得主出爐

中央社／ 澎湖縣27日電

澎湖元宵乞龜活動，最大的金龜與米包龜得主，昨天深夜誕生，425兩大金龜由澎湖在地的3家飲業者聯手乞得，4萬3000斤米包龜，則由澎湖旅外企業家呂瑞進贏得。

為期3天的元宵乞龜活動，昨晚進入最高潮，乞求最大的黃金龜與米包龜人潮湧現，活動進行至深夜才結束，由廟方宣布今年的黃金龜與米包龜得主，現場歡呼雷動。

馬公山水上帝廟425兩最大的「金鑽金靈龜」，由澎湖在地經營餐飲、民宿的李姓及2名歐姓青年聯手擲出6聖筊乞得，明年以430兩還願。118兩花開富貴金靈龜則由藝人江泳錡贏得3連霸；至於馬公鎖港北極殿270兩黃金龜，則由台南市練弘穎以5聖筊乞得，明年至少加碼10兩以上來奉還。

澎湖龍門觀音宮4萬3000斤最大的米包龜，在眾人擲乞求中，最終由澎湖旅外企業呂瑞進以6聖筊，成為大米龜得主，明年奉還可望再創大米龜紀錄。（編輯：黃世雅）1120227

元宵 澎湖 馬公

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