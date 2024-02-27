左營福山里4.52萬人 蟬聯全國最大里

左營福山里人口數4.52萬，比鹽埕、前金等區還多，再度蟬聯全國最大里，里長葉德龍服務量多9倍，業務繁重。議員批全市里鄰編組及調整遲不見進展，里長事務費應以里民數來區別等級。民政局回應，里鄰調整涉及門牌及證件更換等複雜問題，2026年里長改選前是佳時機，里長事務費是全國一致。

台灣房屋集團趨勢中心據各縣市民政局最新人口資料統計，全台人口最大里再度落在高市福山里。經理李家妮表示，福山里近巨蛋商圈，生活機能佳，左營高鐵特區近年為建商推案重點區段，物件供給多元，里內戶數達1.8萬戶。

福山里長葉德龍成為全台最大里里長，業務量驚人，他說，雖只領一份薪水，妻子也要在服務處值班接電話，外出則要找鄰長代班，否則里民要申請中低收入戶或老人卡會找不到人，里內12座公園，還要幫忙掃落葉。

鼓山區龍水里及三民區鼎泰里也人口眾多，龍水里長初學霖說，里內LINE群組高達6個，每個群組都500人，半夜3、4點還有人來電，幾乎24小時服務。鼎泰里長張吉雄說，選舉公報及疫苗注射通知都是大工程，「辦公處3支電話被打爆，連上廁所時間都沒有」。

議員黃文志說，左營近20萬人，三分之二集中巨蛋附近，舊聚落約4、5萬人，分布極度不均，市府應適度調整；財政若許可，里長事務費應以里民數區別等級，對大里里長較公平。議員陳玫娟說，大里里長1人服務數萬人，有時里民抱怨「根本沒見過里長」，其實福山、菜公等里長服務都很到位，卻因人口太多無法照顧每一人，建議增設副里長。

高市民政局主祕吳永揮表示，民政局依里鄰調整辦法，去年先針對未達里鄰標準規範的鄰盤點調整，里的部分因會更動門牌、更換證件，須從長計議。目前全市有9里逾2萬人，都研議調整中。里鄰調整作業繁複，牽一髮動全身，對人口數3萬人以上的里，目前暫配置2名里幹事協助，鄰的部分去年至今已減列近150鄰。