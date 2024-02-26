黃色小鴨加持 高雄輕軌試營運近280萬人次搭乘

黃色小鴨旋風加持，高雄輕軌從元旦開始至2月25日，56天試營運期間吸引近280萬人次搭乘，大年初一更創下9萬6128人次的歷史紀錄，十分驚人。26日起輕軌開始收費，因為黃色小鴨已經謝幕，人潮明顯少了許多。

高雄捷運統計，從1月1日至2月25日輕軌免費搭乘期間，共吸引279萬3392人次搭乘，平均日運量為4萬9882人次，其中最高單日運量為2月10日大年初一9萬6128人次，幾乎已近捷運中運量等級。若再加上未刷卡的民眾，數字將更加可怕。

輕軌開始收費後，前5公里票價20元，每多2公里加5元，單趟最高35元，民眾可在車站月台售票機購票。為鼓勵無紙化並為地球盡一份環保心力，民眾使用電子票證及QR Code乘車碼乘車，都可享電子票價85折優惠