快訊

16家中招！致癌蘇丹紅辣椒粉竄全台 最新下游業者名單出爐

前科累累！台男假釋出獄在泰遭轟頭槍殺 桃檢證實他「6條通」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黃色小鴨加持 高雄輕軌試營運近280萬人次搭乘

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
黃色小鴨旋風加持，高雄輕軌56天試營運期間吸引近280萬人次搭乘。記者潘奕言／攝影
黃色小鴨旋風加持，高雄輕軌56天試營運期間吸引近280萬人次搭乘。記者潘奕言／攝影

黃色小鴨旋風加持，高雄輕軌從元旦開始至2月25日，56天試營運期間吸引近280萬人次搭乘，大年初一更創下9萬6128人次的歷史紀錄，十分驚人。26日起輕軌開始收費，因為黃色小鴨已經謝幕，人潮明顯少了許多。

高雄捷運統計，從1月1日至2月25日輕軌免費搭乘期間，共吸引279萬3392人次搭乘，平均日運量為4萬9882人次，其中最高單日運量為2月10日大年初一9萬6128人次，幾乎已近捷運中運量等級。若再加上未刷卡的民眾，數字將更加可怕。

輕軌開始收費後，前5公里票價20元，每多2公里加5元，單趟最高35元，民眾可在車站月台售票機購票。為鼓勵無紙化並為地球盡一份環保心力，民眾使用電子票證及QR Code乘車碼乘車，都可享電子票價85折優惠

刷卡進入付費區後，若停留超過2小時，出站將加收逾時票價20元。若當日未刷卡出站，跨日進站補刷時，會加收前次最高票價及逾時票價共計55元。捷運局也提醒民眾搭乘輕軌「進出站都要刷卡」，才不會被鎖卡。

黃色小鴨旋風加持，高雄輕軌56天試營運期間吸引近280萬人次搭乘。記者潘奕言／攝影
黃色小鴨旋風加持，高雄輕軌56天試營運期間吸引近280萬人次搭乘。記者潘奕言／攝影

捷運 票價 高雄輕軌

延伸閱讀

高雄輕軌收費首日 7車站刷卡機出現異常

黃色小鴨收攤！攤商迷你小鴨不降售 想改造成這些商品「迎第二春」

黃色小鴨吸900萬參觀人次！民眾擠爆愛河灣道別 陳其邁感傷揮手致謝

拜拜了鴨！黃色小鴨遊港揮別高雄 民眾不捨喊希望下次再來

相關新聞

黃色小鴨加持 高雄輕軌試營運近280萬人次搭乘

黃色小鴨旋風加持，高雄輕軌從元旦開始至2月25日，56天試營運期間吸引近280萬人次搭乘，大年初一更創下9萬6128人次...

屏東「奇幻大津」爆紅 帶動高樹蜜棗銷量成長10％

屏東縣政府文化處今年首次舉辦「奇幻大津」光影沉浸體驗，為期1個月衝破3萬人次參觀，為地方產業帶來商機，因活動加持，高樹鄉...

高雄輕軌收費首日 7車站刷卡機出現異常

高雄輕軌26日開始收費，人潮比免費期間少了許多，有民眾不知道開始收費，忘記刷卡上車。上午有7個車站刷卡機出現異常狀況，高...

高雄左營福山里人口4.52萬 再度蟬連全台最「大」里

台灣房屋集團趨勢中心據6都及新竹縣市民政局2024年元月最新人口資料統計，全台人口最大里，再由人口數達4.52萬人的高雄...

「鴨」軸演出圓滿成功 高雄各行業大賺萌鴨商機

黃色小鴨睽違10年重返愛河灣，掀起全台追鴨潮，活動期間帶來的人潮與商機讓周邊商圈、夜市、百貨公司，就連郊區的觀光工廠業績...

大武門音樂祭 2天吸6萬粉絲

屏東縣府打造多元音樂品牌，第2屆「大武門音樂祭」本月24、25日屏菸1936文化基地登場，昨第2天人氣爆棚，縣長周春米到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。