聽新聞
test
0:00 / 0:00
黃色小鴨加持 高雄輕軌試營運近280萬人次搭乘
黃色小鴨旋風加持，高雄輕軌從元旦開始至2月25日，56天試營運期間吸引近280萬人次搭乘，大年初一更創下9萬6128人次的歷史紀錄，十分驚人。26日起輕軌開始收費，因為黃色小鴨已經謝幕，人潮明顯少了許多。
高雄捷運統計，從1月1日至2月25日輕軌免費搭乘期間，共吸引279萬3392人次搭乘，平均日運量為4萬9882人次，其中最高單日運量為2月10日大年初一9萬6128人次，幾乎已近捷運中運量等級。若再加上未刷卡的民眾，數字將更加可怕。
輕軌開始收費後，前5公里票價20元，每多2公里加5元，單趟最高35元，民眾可在車站月台售票機購票。為鼓勵無紙化並為地球盡一份環保心力，民眾使用電子票證及QR Code乘車碼乘車，都可享電子票價85折優惠
刷卡進入付費區後，若停留超過2小時，出站將加收逾時票價20元。若當日未刷卡出站，跨日進站補刷時，會加收前次最高票價及逾時票價共計55元。捷運局也提醒民眾搭乘輕軌「進出站都要刷卡」，才不會被鎖卡。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言