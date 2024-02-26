「鴨」軸演出圓滿成功 高雄各行業大賺萌鴨商機

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聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
鹽埕區老字號鴨肉珍在黃色小鴨拜訪高雄期間，尖峰時段來店用餐至少都需要排隊1小時以上。圖／高雄市政府提供
鹽埕區老字號鴨肉珍在黃色小鴨拜訪高雄期間，尖峰時段來店用餐至少都需要排隊1小時以上。圖／高雄市政府提供

黃色小鴨睽違10年重返愛河灣，掀起全台追鴨潮，活動期間帶來的人潮與商機讓周邊商圈、夜市、百貨公司，就連郊區的觀光工廠業績都有所提升，不論店家還是遊客莫不期待下一個小鴨熱潮再臨高雄。

高雄市政府經發局表示，黃色小鴨帶動高雄各地商機，愛河灣周遭的商圈、夜市皆有受惠。餐飲、餐酒、百貨與觀光工廠推出鴨鴨造型或黃色主題商品，業者紛紛展現創意，跟進推出創意商品引起搶購風潮。

六合夜市主委莊其章表示，自從黃色小鴨在愛河灣展出之後，夜市人流明顯提升，夜市只要在用餐時段時必客滿，業績比起去年同檔期成長4成。知名小吃鴨肉珍負責人吳錦菊表示，自1月底小鴨重返高雄後，來店消費的觀光客明顯比在地人多上許多，尖峰時段用餐至少都需要排隊1小時以上，只能增加人手支援。

創意美食更大受歡迎，莎士比亞烘焙坊搶搭風潮推出的「一嗶鴨鴨蛋糕」詢問度爆表、上架即秒殺，情人節加碼推出粉紅色的眼神愛意款，銷售業績成長超過3成。

高雄市觀光工廠發展協會陳秀卿理事長表示，黃色小鴨旋風串聯不同類型店家推出專屬優惠及限定餐點及產品，整體營業額、來客數皆有大幅成長。以台灣滷味博物館、宏裕行花枝丸館與去年相比，營業額皆成長3成左右。

如今高雄燈會正式落幕，特地從新竹南下來高雄朝聖的呂小姐就表示，這趟高雄之旅收穫滿滿，不僅成功踩點獲得小鴨的限量商品，更品嘗到各種創意十足的鴨鴨餐點，興奮地表示期待下次再來高雄玩，探索更多高雄特色店家，不少人都期待下一個如同小鴨熱潮能再出現。

在黃色小鴨展出期間，高雄各大百貨公司迎來大批觀光客，來客數大幅成長。圖／高雄市政府提供
在黃色小鴨展出期間，高雄各大百貨公司迎來大批觀光客，來客數大幅成長。圖／高雄市政府提供
商圈、夜市自從黃色小鴨在愛河灣展出之後，人流明顯提升，過年的業績比起去年同檔期成長4成。圖／高雄市政府提供
商圈、夜市自從黃色小鴨在愛河灣展出之後，人流明顯提升，過年的業績比起去年同檔期成長4成。圖／高雄市政府提供
黃色小鴨展出期間，觀光工廠的手作體驗場場爆滿，好評不斷。圖／高雄市政府提供
黃色小鴨展出期間，觀光工廠的手作體驗場場爆滿，好評不斷。圖／高雄市政府提供

六合夜市 黃色小鴨

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