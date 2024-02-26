「鴨」軸演出圓滿成功 高雄各行業大賺萌鴨商機

黃色小鴨睽違10年重返愛河灣，掀起全台追鴨潮，活動期間帶來的人潮與商機讓周邊商圈、夜市、百貨公司，就連郊區的觀光工廠業績都有所提升，不論店家還是遊客莫不期待下一個小鴨熱潮再臨高雄。

高雄市政府經發局表示，黃色小鴨帶動高雄各地商機，愛河灣周遭的商圈、夜市皆有受惠。餐飲、餐酒、百貨與觀光工廠推出鴨鴨造型或黃色主題商品，業者紛紛展現創意，跟進推出創意商品引起搶購風潮。

六合夜市主委莊其章表示，自從黃色小鴨在愛河灣展出之後，夜市人流明顯提升，夜市只要在用餐時段時必客滿，業績比起去年同檔期成長4成。知名小吃鴨肉珍負責人吳錦菊表示，自1月底小鴨重返高雄後，來店消費的觀光客明顯比在地人多上許多，尖峰時段用餐至少都需要排隊1小時以上，只能增加人手支援。

創意美食更大受歡迎，莎士比亞烘焙坊搶搭風潮推出的「一嗶鴨鴨蛋糕」詢問度爆表、上架即秒殺，情人節加碼推出粉紅色的眼神愛意款，銷售業績成長超過3成。

高雄市觀光工廠發展協會陳秀卿理事長表示，黃色小鴨旋風串聯不同類型店家推出專屬優惠及限定餐點及產品，整體營業額、來客數皆有大幅成長。以台灣滷味博物館、宏裕行花枝丸館與去年相比，營業額皆成長3成左右。