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大武門音樂祭 2天吸6萬粉絲

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
第2屆大武門音樂祭24、25日在屏菸1936文化基地舉行，縣長周春米（圖中著橫條紋上衣者）昨為街舞參賽者加油。記者劉星君／攝影
第2屆大武門音樂祭24、25日在屏菸1936文化基地舉行，縣長周春米（圖中著橫條紋上衣者）昨為街舞參賽者加油。記者劉星君／攝影

屏東縣府打造多元音樂品牌，第2屆「大武門音樂祭」本月24、25日屏菸1936文化基地登場，昨第2天人氣爆棚，縣長周春米到場與年輕朋友感受嘻哈文化魅力，今年參與人潮更甚去年，兩天共吸引6萬名粉絲朝聖，讓屏菸成為南台灣嘻哈潮流的基地。

縣長周春米說，屏菸1936文化基地開幕兩周年，大武門音樂祭，取名「大武門」因為大武山是屏東的母親，打開大門歡迎大家，來屏菸感受音樂、文化、美術與博物館，讓年輕人帶動潮流。

周春米說，打造屏東音樂品牌，2月嘻哈為主「大武門音樂祭」打頭陣，4月主打獨立音樂「台灣祭」、結合流行與經典的「三大日音樂節」、10月有恆春民謠為基底「半島歌謠祭」、與原住民音樂盛宴「斜坡上的藝術節」。

周春米昨下午到場，為街舞參賽者加油打氣，與屏東饒舌歌手禮韋thehopend互動，並逛潮流市集。縣民潘迎雪帶姪子來追星聽歌，她說，現場環境動線安排很棒，整體感受相當舒服。

「大武門」連兩天卡司，參與人潮幾乎30歲以下，雙舞台入口聚集排隊人龍，昨由日本全能嘻哈創作人「KID FRESINO」壓軸演出，為音樂祭畫下完美句點。

除音樂活動，有高手雲集街舞比賽，與當代藝術家莊培鑫「大武門限定潮流藝術展」。文化處表示，屏菸結合在地文化、產業，致力將「音樂」元素注入，掀起屏東時尚音樂文化。

周春米 屏東縣 音樂

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