金門阿兵哥長期送餐獨居嬤 她送水果給這些「孫子」表心意

家住金沙鎮、高齡86歲的楊姓婦人獨居在官澳地區的偏遠地方，附近的駐軍官兵得知後即定期送餐，自民國103年起，據點的官兵每日親送午、晚餐，把楊阿嬤視為自己親人一般，不管颳風或下雨，從未間斷，讓阿嬤感恩在心，昨特別攜帶水果禮盒到據點表達謝意，直跟他們說「揪甘心」。

楊姓老婦是823的榮民，她獨自居住在偏遠之地，原育有兩位兒子，但均已亡故，她自己住在娘家老宅乏人照顧，金門縣榮服處一線服務人員訪視時察覺，主動聯繫地方里長，鏈結附近駐軍部隊定期送餐，自民國103年起，據點官兵每日親送午、晚餐，將楊阿嬤視為自己親人一般，默默付出不求回報。

楊婦昨親自到據點感謝，受到官兵的熱烈歡迎，她說，很感謝部隊官兵每天不持辛勞送餐給她，她說，每個官兵在她眼中就像自己的孫子一樣，看到他們感到窩心又溫暖，頻頻向據點官兵道謝，也一圓來看看他們的願望。