快訊

台積日本廠才開幕就醞釀蓋四座廠 跨出熊本落腳在哪？

評／政策買票選擇性兌現 退休軍公教情何以堪？

美中台博弈／外商投資雪崩 「觸頂的中國」是更危險還是更和平？

金門阿兵哥長期送餐獨居嬤 她送水果給這些「孫子」表心意

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金沙鎮的獨居楊姓阿嬤，長年由附近的駐軍官兵送餐，阿嬤昨天到據點探望阿兵哥並表達感謝之意，受到阿兵哥的熱烈歡迎。圖／讀者提供
金沙鎮的獨居楊姓阿嬤，長年由附近的駐軍官兵送餐，阿嬤昨天到據點探望阿兵哥並表達感謝之意，受到阿兵哥的熱烈歡迎。圖／讀者提供

家住金沙鎮、高齡86歲的楊姓婦人獨居在官澳地區的偏遠地方，附近的駐軍官兵得知後即定期送餐，自民國103年起，據點的官兵每日親送午、晚餐，把楊阿嬤視為自己親人一般，不管颳風或下雨，從未間斷，讓阿嬤感恩在心，昨特別攜帶水果禮盒到據點表達謝意，直跟他們說「揪甘心」。

楊姓老婦是823的榮民，她獨自居住在偏遠之地，原育有兩位兒子，但均已亡故，她自己住在娘家老宅乏人照顧，金門縣榮服處一線服務人員訪視時察覺，主動聯繫地方里長，鏈結附近駐軍部隊定期送餐，自民國103年起，據點官兵每日親送午、晚餐，將楊阿嬤視為自己親人一般，默默付出不求回報。

楊婦昨親自到據點感謝，受到官兵的熱烈歡迎，她說，很感謝部隊官兵每天不持辛勞送餐給她，她說，每個官兵在她眼中就像自己的孫子一樣，看到他們感到窩心又溫暖，頻頻向據點官兵道謝，也一圓來看看他們的願望。

金門榮服處長游文勇昨也偕同副處長彭致和陪同老婦前往馬山據點，感謝駐軍官兵長期協助送餐給予官澳獨居榮民表達由衷感謝之意，他也表示，該處多年來結合金門防衛指揮部駐軍部隊官兵協助關懷訪視榮民(眷)，平時提供餐食外並時常關心給予心靈的慰藉；游文勇致贈感謝狀及水果禮盒，由據點長黃上士代表接受。

金沙鎮的獨居楊姓阿嬤，長年由附近的駐軍官兵送餐，阿嬤昨天到據點致送阿兵哥 。圖／讀者提供
金沙鎮的獨居楊姓阿嬤，長年由附近的駐軍官兵送餐，阿嬤昨天到據點致送阿兵哥 。圖／讀者提供
家住金沙鎮的楊姓阿嬤，獨居在官澳地區的偏遠地方，長年由附近的駐軍官兵送餐，阿嬤昨天到據點探望阿兵哥並表達感謝之意。圖／讀者提供
家住金沙鎮的楊姓阿嬤，獨居在官澳地區的偏遠地方，長年由附近的駐軍官兵送餐，阿嬤昨天到據點探望阿兵哥並表達感謝之意。圖／讀者提供
金沙鎮的獨居楊姓阿嬤，長年由附近的駐軍官兵送餐，阿嬤昨天到據點探望阿兵哥並表達感謝之意，受到阿兵哥的熱烈歡迎。圖／讀者提供
金沙鎮的獨居楊姓阿嬤，長年由附近的駐軍官兵送餐，阿嬤昨天到據點探望阿兵哥並表達感謝之意，受到阿兵哥的熱烈歡迎。圖／讀者提供

榮民 獨居 金門 阿嬤

延伸閱讀

陸船翻覆案 海巡署與陸方今早再次密會協商

【專家之眼】金門執法案：此岸必然有錯，彼岸亦是有過

大陸快艇翻覆二度閉門會談 部分死者家屬搭船離境

民進黨立委陳瑩助金門提高IDS補助 幫縣府省400萬

相關新聞

高雄生育津貼領取條件「六都最嚴格」 北漂族不敢回鄉

高雄市去年率六都之先，讓領取育嬰留職停薪津貼的家長可以申請公托，也首創公辦24小時臨托服務、利用區公所閒置空間設立公托，...

金門阿兵哥長期送餐獨居嬤 她送水果給這些「孫子」表心意

家住金沙鎮、高齡86歲的楊姓婦人獨居在官澳地區的偏遠地方，附近的駐軍官兵得知後即定期送餐，自民國103年起，據點的官兵每...

高雄十大易肇事路口出爐 中正交流道2路口蟬連前茅

高雄市警局統計去年「十大易肇事路口」，國道1號中正交流道兩側便道路口，仍名列高雄易肇事路口前2名。據以往高雄警方的統計，...

屏東綵燈節熄燈倒數計時 紙風車劇團周日閉幕壓軸演出

2024屏東綵燈節將在本周日劃下句點，為期38天的燈節搭配水舞音樂演出，獲得「不輸台灣燈會」的佳評，春節期間更迎來突破2...

屏東熱帶農業博覽會最後一周衝人氣 可望突破去年192萬人次

邁入第9年的屏東熱帶農業博覽會，今年以以Q萌泰迪熊邂逅屏東農業為主軸，帶遊客進入美麗奇幻的童話世界，讓人感受屏東花果豐饒...

高雄岡山筧橋拓寬20米 汽車未來也能走

高雄捷運岡山路竹延伸線RK1站預估今年6月通車，搭配兩處市地跨區公辦都更模式，將啟動大岡山生活圈再發展，過去原只供行人與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。