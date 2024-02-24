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屏東綵燈節熄燈倒數計時 紙風車劇團周日閉幕壓軸演出

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
2024屏東綵燈節將在本周日劃下句點，閉幕日「傳藝匯演」邀紙風車劇團壓軸演出，將再掀一波熱潮。圖／屏東縣政府提供
2024屏東綵燈節將在本周日劃下句點，閉幕日「傳藝匯演」邀紙風車劇團壓軸演出，將再掀一波熱潮。圖／屏東縣政府提供

2024屏東綵燈節將在本周日劃下句點，為期38天的燈節搭配水舞音樂演出，獲得「不輸台灣燈會」的佳評，春節期間更迎來突破250萬人次賞燈人潮，不僅展現出屏東多向度的美，更顯現出屏東的城市活力。縣府表示，25日閉幕「傳藝匯演」邀請縣內表演藝術團隊及紙風車劇團壓軸演出，將再掀一波熱潮。

縣府傳播暨國際事務處說，25日的閉幕演出由戰鼓隊、電音三太子及萬隆國小溜冰舞龍隊打頭陣，下午5時縣民公園糖晶體揭開序幕，縣內傑出表演藝術團隊全樂閣木偶劇團及國內知名兒童劇團紙風車，接續在縣民公園2號出口草皮處演出，陪伴大家新春期間熱鬧迎龍年。

傳播暨國際事務處表示，紙風車劇團致力推動國內的兒童表演藝術，展現台灣兒童劇場的創意及特色，這次安排的劇碼「唐吉軻德冒險故事─ 銀河天馬」，是首度在屏東演出。敘述唐吉軻德與他的好朋友桑丘一起大戰四頭龍並且勇闖銀河，傳達要堅持夢想並鼓起勇氣向前邁進的精神。

屏東燈節活動最後兩天於縣民公園C棟倉庫前有懷舊市集，為方便民眾前往賞燈、看表演、逛市集，燈節期間安排民眾免費搭乘雙層巴士，下午5點半起在屏東火車站星空廣場搭乘發車，沿途不停靠，每班次發車前30分鐘開放排隊領取免費乘車券。

2024屏東綵燈節將在本周日劃下句點，閉幕日「傳藝匯演」邀紙風車劇團壓軸演出，將再掀一波熱潮。圖／屏東縣政府提供
2024屏東綵燈節將在本周日劃下句點，閉幕日「傳藝匯演」邀紙風車劇團壓軸演出，將再掀一波熱潮。圖／屏東縣政府提供
2024屏東綵燈節將在本周日劃下句點，閉幕日「傳藝匯演」邀請縣內表演藝術團隊及紙風車劇團壓軸演出，將再掀一波熱潮。記者潘欣中／攝影
2024屏東綵燈節將在本周日劃下句點，閉幕日「傳藝匯演」邀請縣內表演藝術團隊及紙風車劇團壓軸演出，將再掀一波熱潮。記者潘欣中／攝影
2024屏東綵燈節將在本周日劃下句點，閉幕日「傳藝匯演」邀請縣內表演藝術團隊及紙風車劇團壓軸演出，將再掀一波熱潮。記者潘欣中／攝影
2024屏東綵燈節將在本周日劃下句點，閉幕日「傳藝匯演」邀請縣內表演藝術團隊及紙風車劇團壓軸演出，將再掀一波熱潮。記者潘欣中／攝影
2024屏東綵燈節將在本周日劃下句點，閉幕日「傳藝匯演」邀請縣內表演藝術團隊及紙風車劇團壓軸演出，將再掀一波熱潮。記者潘欣中／攝影
2024屏東綵燈節將在本周日劃下句點，閉幕日「傳藝匯演」邀請縣內表演藝術團隊及紙風車劇團壓軸演出，將再掀一波熱潮。記者潘欣中／攝影

屏東 紙風車

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