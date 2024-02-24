快訊

汪小菲證實今年娶台灣網紅！大S回應超大器

私校併外語系政大卻創東南亞語文系 看見就業新前景？

不只蝦味先！台中查流入巿面「蘇丹紅」辣椒粉 香辣豬肉絲等6739公斤下架

高雄生育津貼領取條件「六都最嚴格」 北漂族不敢回鄉

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄市生育津貼規定父母需設籍並實際居住高雄滿1年，與桃園並列六都最長時間，且高雄市的公托幼兒園候補位無法每年重新抽籤。記者宋原彰／翻攝
高雄市生育津貼規定父母需設籍並實際居住高雄滿1年，與桃園並列六都最長時間，且高雄市的公托幼兒園候補位無法每年重新抽籤。記者宋原彰／翻攝

高雄市去年率六都之先，讓領取育嬰留職停薪津貼的家長可以申請公托，也首創公辦24小時臨托服務、利用區公所閒置空間設立公托，欲打造全國優質托育環境，但議員卻發現高雄市生育津貼規定父母需設籍並實際居住高雄滿1年，與桃園並列六都最長時間，且高雄的公托候補位無法每年重新抽籤，無法吸引北漂族回鄉工作成家。

議員許采蓁表示，根據高雄市生育津貼發給辦法，去年4月以後出生的新生兒，父母能領取每胎生育津貼3萬元，生父或生母其中一方需設籍並實際居住在高雄滿1年；反觀其他六都縣市，台北、新北、基隆的父母可合併計算，住滿10個月就能領生育津貼，台中、台南需滿6個月，桃園則與高雄相同，需滿1年；此外，她建議高雄市公托應比照雙北、桃園，採「每年重新抽籤候補位」。

許采蓁認為，高雄近年拼產業轉型，想吸引北漂人口回流，但嚴苛的條件讓許多準父母根本無法如願領到生育津貼，即便外移人口真正回到高雄，孩子也長年無法排進公托幼園兒候補名單內，高雄的育兒環境相較6都，不具吸引力怎麼讓人去回流。

社會局回應，生育津貼是地方性福利措施，全國多數縣市都以1年為設籍限制，社會局已蒐集各縣市資料正研議評估，是否比照六都其他縣市降低限制；社會局強調，高雄首創坐月子到宅服務，率先普發「孕婦產檢乘車券」、且延長使用至新生兒6個月，讓孕婦、寶寶都獲得安全的乘車服務，也首創公辦24小時臨托服務，創造優質托育環境。

此外，高雄市公托候補位是否採取每年重新抽籤，社會局解釋現行機制已實施多年且相對公平，故不採每年重新抽籤；社會局強調，高雄已增加公托據點達54處，並加碼公共化托育補助，減輕家長育兒負擔，去年也率六都之先，讓領取育嬰留職停薪津貼家長也可申請公托。

北漂 父母 生育 高雄市

延伸閱讀

影／高雄男違停遭警盤查 慶幸逃過酒測卻因這行為被上銬

影／高雄轎車違停擋門口！車門遭人踹到凹陷 車主開車傻眼了

高雄女拘禁妹害摔死宣判 庭長讚國民法官超乎預期

高雄承億酒店獲五星級酒店評鑑 推私人遊艇旅程

相關新聞

高雄生育津貼領取條件「六都最嚴格」 北漂族不敢回鄉

高雄市去年率六都之先，讓領取育嬰留職停薪津貼的家長可以申請公托，也首創公辦24小時臨托服務、利用區公所閒置空間設立公托，...

屏東熱帶農業博覽會最後一周衝人氣 可望突破去年192萬人次

邁入第9年的屏東熱帶農業博覽會，今年以以Q萌泰迪熊邂逅屏東農業為主軸，帶遊客進入美麗奇幻的童話世界，讓人感受屏東花果豐饒...

高雄岡山筧橋拓寬20米 汽車未來也能走

高雄捷運岡山路竹延伸線RK1站預估今年6月通車，搭配兩處市地跨區公辦都更模式，將啟動大岡山生活圈再發展，過去原只供行人與...

高雄半屏山「嚴重崎嶇」採礦道路改善完工 登山健行不抱怨

跨越高雄左營、楠梓區的半屏山是北高雄的熱門登山景點，但山區內的舊有採礦道路沿線路基嚴重崎嶇不平整，且未有完善排水設施，造...

你好鴨！席捲全台「黃色小鴨」出生秘密　貨櫃翻覆…3萬隻「旅行小鴨」開啟海上冒險

十年前、十年後來台，都掀起一陣「黃色旋風」的黃色小鴨攻佔了台灣人的心，頻繁曝光的程度讓網友們不禁好奇，這幾天在高雄快樂游泳、超級療癒的黃色小鴨到底在紅什麼？牠的由來和創作理念是什麼呢？本該在浴缸裡陪著小孩們玩的黃色小鴨，又是怎麼展開海上冒險旅程的？

「港快跑鴨」拚觀光 學者：留意環境無痕

高市青年局舉辦「港快跑鴨！」1.5萬隻黃色小鴨漂流競速，國外黃色小鴨變「海洋垃圾」有前例，工作人員考察愛河、高雄港等多處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。