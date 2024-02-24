高雄生育津貼領取條件「六都最嚴格」 北漂族不敢回鄉

高雄市去年率六都之先，讓領取育嬰留職停薪津貼的家長可以申請公托，也首創公辦24小時臨托服務、利用區公所閒置空間設立公托，欲打造全國優質托育環境，但議員卻發現高雄市生育津貼規定父母需設籍並實際居住高雄滿1年，與桃園並列六都最長時間，且高雄的公托候補位無法每年重新抽籤，無法吸引北漂族回鄉工作成家。

議員許采蓁表示，根據高雄市生育津貼發給辦法，去年4月以後出生的新生兒，父母能領取每胎生育津貼3萬元，生父或生母其中一方需設籍並實際居住在高雄滿1年；反觀其他六都縣市，台北、新北、基隆的父母可合併計算，住滿10個月就能領生育津貼，台中、台南需滿6個月，桃園則與高雄相同，需滿1年；此外，她建議高雄市公托應比照雙北、桃園，採「每年重新抽籤候補位」。

許采蓁認為，高雄近年拼產業轉型，想吸引北漂人口回流，但嚴苛的條件讓許多準父母根本無法如願領到生育津貼，即便外移人口真正回到高雄，孩子也長年無法排進公托幼園兒候補名單內，高雄的育兒環境相較6都，不具吸引力怎麼讓人去回流。

社會局回應，生育津貼是地方性福利措施，全國多數縣市都以1年為設籍限制，社會局已蒐集各縣市資料正研議評估，是否比照六都其他縣市降低限制；社會局強調，高雄首創坐月子到宅服務，率先普發「孕婦產檢乘車券」、且延長使用至新生兒6個月，讓孕婦、寶寶都獲得安全的乘車服務，也首創公辦24小時臨托服務，創造優質托育環境。

此外，高雄市公托候補位是否採取每年重新抽籤，社會局解釋現行機制已實施多年且相對公平，故不採每年重新抽籤；社會局強調，高雄已增加公托據點達54處，並加碼公共化托育補助，減輕家長育兒負擔，去年也率六都之先，讓領取育嬰留職停薪津貼家長也可申請公托。