「光照大千」祈福倒數 把握24日

佛光山佛陀紀念館春節「光照大千祈福活動」，大年初一開展至今逾70萬人次觀賞，絢爛的燈光呈現繽紛璀璨畫面，近日更躍登文化部官方網站，也刊登在交通部觀光署網站「旅遊台灣」台灣觀光雙年曆。如今光照大千進入倒數活動只剩今天，想感受光照大千的魅力，把握機會。

「光照大千祈福活動」歷年來不斷挑戰與時俱進，從最早煙火饗宴至2023年疫情降緩，為掃除民眾鬱悶的心，佛館再次創新，引進漫天雪花的夢幻場景，2024年為安定人心，以燈光表演結合舞蹈、音樂、科技、劇情故事，將人間佛教的「三好、四給」精神散播，提倡幸福的人生。

光照大千每年農曆初一至十五日共15天，在成佛大道上從禮敬大廳外一路延展至八塔，每年都吸引海內外遊客蜂擁而入。佛館在交織重疊光影下，以星雲大師「新春祈願文」為世界祈福。

現場多彩的光束不斷變化、色彩斑斕的光影，投射在塔剎與八塔上，伴隨的音樂時而輕柔、魔幻，還有氣勢磅礡、雷霆萬鈞等多變的樂風，大眾沉浸在美妙的音樂聲光故事，為留下美好的紀錄，每人都打開手機，呈現一片「機海」景致。

「光照大千祈福活動」呼應星雲大師提倡環保與心保，成為佛館國際性、指標性、永續性活動，打造佛教節慶重要的品牌。