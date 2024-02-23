預算遭砍半！澎湖國際海上花火節險沒了 旅遊處長急哭、縣議會今解套

澎湖縣議會元月初舉行定期會時，議員將花火節預算誤審為燈光節，把5000萬刪到只剩2000萬，讓今年花火節險些辦不成，所幸今天臨時會重新通過預算，補回「誤刪」的3000萬元，讓花火能如期在5月2日綻放。

澎湖縣政府113年度總預算，原編列125億6321萬餘元，縣議會在定期大會刪2.5億，其中包括旅遊處辦理春夏旅遊推廣的3000萬，花火節預算即含在裡頭。

澎湖國際海上花火節今年結合日本航海王25周年活動，預計5月2日開幕，5月和6月每周一，周四辦理，7月為每周二辦理，並規劃七美、望安和白沙吉貝三離島場次，總計辦27場。但預算年初在定期大會送審時遭砍對半以上，澎湖縣旅遊處長陳美齡一度急得落淚。

地方人士表示，議長陳毓仁當時對外指預算科目的說明欄寫的是「秋冬旅遊」，才造成議員誤解為成效不彰的燈光節而砍刪預算，但後來又改口表示，不是誤刪，為花火節能否如期舉辦，埋下變數。

旅遊處趁近日議會臨時會，再將花火節預算送請審議，爭取過關，旅遊處長陳美齡指「國際海上花火節」是澎湖年度最大的觀光活動，今年更與日本航海王聯名，推出主題無人機、煙火與舞台活動等，不足的3000萬希望議會准予提請墊付，以利活動辦理。議長陳毓仁徵詢議員無意見後，逕付二讀，讓花火節預算解套。