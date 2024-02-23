快訊

前議員林穎孟涉貪案 具保人100萬元反悔「不想保了」法官留她到今晚

阿里巴巴董事長蔡崇信家族辦公室 上季大賣這家公司股票

聽新聞
test
0:00 / 0:00

預算遭砍半！澎湖國際海上花火節險沒了 旅遊處長急哭、縣議會今解套

聯合報／ 記者王勇超王昭月／澎湖即時報導
澎湖縣海上國際花火節是年度觀光盛會，今年初因預算遭砍，險些辦不成，所幸臨時會已重新通過預算，可如期舉辦。示意圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣海上國際花火節是年度觀光盛會，今年初因預算遭砍，險些辦不成，所幸臨時會已重新通過預算，可如期舉辦。示意圖／澎湖縣政府提供

澎湖縣議會元月初舉行定期會時，議員花火節預算誤審為燈光節，把5000萬刪到只剩2000萬，讓今年花火節險些辦不成，所幸今天臨時會重新通過預算，補回「誤刪」的3000萬元，讓花火能如期在5月2日綻放。

澎湖縣政府113年度總預算，原編列125億6321萬餘元，縣議會在定期大會刪2.5億，其中包括旅遊處辦理春夏旅遊推廣的3000萬，花火節預算即含在裡頭。

澎湖國際海上花火節今年結合日本航海王25周年活動，預計5月2日開幕，5月和6月每周一，周四辦理，7月為每周二辦理，並規劃七美、望安和白沙吉貝三離島場次，總計辦27場。但預算年初在定期大會送審時遭砍對半以上，澎湖縣旅遊處長陳美齡一度急得落淚。

地方人士表示，議長陳毓仁當時對外指預算科目的說明欄寫的是「秋冬旅遊」，才造成議員誤解為成效不彰的燈光節而砍刪預算，但後來又改口表示，不是誤刪，為花火節能否如期舉辦，埋下變數。

旅遊處趁近日議會臨時會，再將花火節預算送請審議，爭取過關，旅遊處長陳美齡指「國際海上花火節」是澎湖年度最大的觀光活動，今年更與日本航海王聯名，推出主題無人機、煙火與舞台活動等，不足的3000萬希望議會准予提請墊付，以利活動辦理。議長陳毓仁徵詢議員無意見後，逕付二讀，讓花火節預算解套。

澎湖縣 花火節 議員

延伸閱讀

澎湖縣議會通過預算3千萬 花火節5月如期施放

澎湖2男駕快艇運毒 檢方指揮海巡攔截45袋近千公斤K毒

76歲雷洪爆偕新歡重回戀愛地 舉頭三尺7尊神明金金看

澎湖潮間帶長滿海菜與囊藻 增添岸際美麗

相關新聞

掰掰鴨！小鴨日吸逾20萬人觀賞 25日將遊港說再見

黃色小鴨睽違10年再臨高雄，自1月27日迄今累計超過800萬遊客參觀，如今高雄燈會活動也進入尾聲，活動倒數2天。高雄市長...

預算遭砍半！澎湖國際海上花火節險沒了 旅遊處長急哭、縣議會今解套

澎湖縣議會元月初舉行定期會時，議員將花火節預算誤為燈光節，把5000萬刪到只剩2000萬，讓今年花火節險些辦不成，所幸今...

鼬獾狂犬病再現恆春鎮 動檢所籲民眾不可輕忽

屏東縣恆春鎮今天2月有民眾在野外拾獲傷重的鼬獾，送驗是狂犬病陽性，所幸無人受傷；縣府動物防疫所說，上一例恆春鼬獾狂犬病在...

網傳多組韓團赴高雄開唱？陳其邁笑回「4字」這樣說

高雄市長陳其邁今天與一卡通董事長廖泰翔，一同出席一卡通十週年特展活動，對發卡數已經超過4400萬的一卡通深具信心表示，將...

屏東市和生市地重劃區工程今動土 增添萬年溪新亮點

促進土地活化，早期被政府劃設為公共設施保留地，長期無法徵收土地還地於民，屏東市和生市地重劃區今舉行動土典禮，這是屏東縣第...

1.5萬隻黃色小鴨投入高雄港漂流競賽 學者籲「環境無痕」

黃色小鴨回揆10年重返高雄，高市青年局搭上熱潮，周六將把1萬5000隻塑膠黃色小小鴨投入大港橋海域漂流競速，雖讓年輕族群...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。