鼬獾狂犬病再現恆春鎮 動檢所籲民眾不可輕忽

屏東縣恆春鎮今天2月有民眾在野外拾獲傷重的鼬獾，送驗是狂犬病陽性，所幸無人受傷；縣府動物防疫所說，上一例恆春鼬獾狂犬病在2019年，如今再度出現狂犬病陽性案例，顯示持續防疫的重要性，不可輕忽，若民眾發現食肉目野生動物死傷，請通報屏東縣動物防疫所送驗狂犬病。

縣府動物防疫所表示，為避免疫情擴及犬貓危害人畜安全，已與恆春鎮公所合作：從3月5日至3月15日將在恆春鎮和獅子鄉密集展開共計12場次犬貓狂犬病疫苗巡迴注射活動，民眾攜帶3月齡以上犬貓及身分證踴躍參加，以保障自己及毛小孩安康，相關資訊可電洽08-7224109，或上縣動物防疫所官網查詢。

動物防疫所說，目前台灣狂犬病疫情侷限於鼬獾、白鼻心等野生動物，請民眾遵守「二不一要」原則共同防範狂犬病─不接觸野生動物、不棄養寵物、要每年帶犬貓及人工飼養的食肉目動物注射狂犬病疫苗，以確保家中毛小孩及自身安全；呼籲若未每年替家中飼養的犬貓或食肉目動物完成狂犬病疫苗注射，將依「動物傳染病防治條例」處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。