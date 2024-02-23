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元宵來高雄看1.5萬隻小萌鴨水域競速 最佳觀賽點曝光

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
青年局表示，小鴨療癒漂漂河競賽最佳觀賞位置就在大港橋輕軌「駁二大義站」這端的沿岸和大港橋上。記者王昭月／翻攝
青年局表示，小鴨療癒漂漂河競賽最佳觀賞位置就在大港橋輕軌「駁二大義站」這端的沿岸和大港橋上。記者王昭月／翻攝

明天是元宵節，高雄「2024冬日遊樂園」祭出高潮，青年局結合青創業者辦「港快跑鴨！」水域摸彩，將投入1萬5千隻超萌小鴨在大港橋水域競速漂流，最大獎是高雄-東京雙人商務艙來回機票，青年局也曝光最佳觀賽地點，邀民眾元宵來幫小鴨加油。

高市青年局長張以理說，為擴大黃色小鴨經濟效益，特別參考國外「Ducky Derby-Duck Race」小鴨漂流比賽舉辦「港快跑鴨」水域摸彩活動，趁春節為青創店家增加曝光及知名度，促進青創店家的效益。

青年局表示，小鴨療癒漂漂河競賽將從駁二塔開始，行經大港橋，至高雄港第三船渠遊艇碼頭，總長約350公尺，觀賞最佳位置就在大港橋輕軌「駁二大義站」這端的沿岸和大港橋上，民眾明天下午可搭輕軌至「駁二大義站」下車，3點整先觀賞大港橋旋轉、逛逛市集，3時45分再看1.5萬隻小鴨在水域衝刺。

青年局指小鴨預計漂流1小時抵達終點時，會特別設置的「小鴨達陣通道」，只能容許一隻小鴨通過，屆時「獎落誰鴨」即可分曉，擁有第一名小鴨編號的摸彩券得主，可獲「高雄-東京雙人商務艙來回機票」1張，前50名小鴨也通通有獎。參與「港快跑鴨」攤車市集的「愛浪客公益手作寵物零食」表示，這次活動讓營業額爆量，過年第二天摸彩券就發完。

青年局表示，當天為不讓小鴨溢出賽道，會採用攔阻密度較高的充氣式攔油索設置賽道，現場也會有工作船確保小鴨不任意漂流；賽後並打撈上岸，不造成汙染及浪費。

高市青年局結合青創業，元宵當天辦「港快跑鴨」1.5萬隻小鴨在大港橋漂流競速活動，最大獎是高雄—東京雙人來回機票。記者王昭月／翻攝
高市青年局結合青創業，元宵當天辦「港快跑鴨」1.5萬隻小鴨在大港橋漂流競速活動，最大獎是高雄—東京雙人來回機票。記者王昭月／翻攝

元宵節 碼頭 輕軌 青創 駁二 高雄港 黃色小鴨

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