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高雄新增7例登革熱 前鎮崗山仔注意社區傳播鏈
高雄市21日新增7例本土登革熱病例，包括前鎮、鳳山、大寮、小港、茄萣等區。其中前鎮區瑞隆及瑞昌里、鳳山區武漢里確診案例的居住及活動地有地緣關係，市府防疫團隊啟動執行緊急防治工作，防止疫情快速擴散。
7個案例分別為前鎮區瑞隆里及瑞昌里各1例、鳳山區武漢里1例、大寮區大寮里1例、小港區鳳宮里1例、茄萣區和協里2例，今年至今已累計101例。
其中前鎮區瑞隆及瑞昌里、鳳山區武漢里個案發生地點，在人口稠密區域且鄰近瑞興市場、肉豆公市場、崗山仔公園等人潮聚集場域，為及早發掘社區潛在個案，衛生局持續進行擴大疫調採檢，截至目前共採檢66人，未發現疑似個案。
衛生局同時進行個案家戶及社區病媒密度調查，於個案住家及周邊共查獲2個水桶及1處大樓中庭沉沙池積水，均已孳生大量病媒蚊幼蟲，衛生局依傳染病防治法開單告發，並協助家戶清除積水及投藥防治。
衛生局強調，近日氣溫回升，病媒蚊活躍，民眾要加強「巡、倒、清、刷」，落實清除室內外積水容器及髒亂堆積物，避免蚊蟲孳生。
民眾若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，務必盡速前往高雄市562家登革熱整合式醫療合約院所，主動告知醫師TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），早日診斷及通報，以利衛生單位採取相關防疫工作。
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