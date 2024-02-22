擺脫「行人地獄」從下一代做起 高雄陽明國小前畫設這條線

高雄市三民區陽明國小前「標線型人行道」完工，提供友善行人步行空間，學生及家長都很開心，直呼「以後上下學有一條安全的路了！」高雄市交通局近年陸續設置90處標線型人行道，其中有56處位於學校旁，希望創造更多「行人天堂」。

陽明國小前義德路人車擁擠、道路狹窄，周邊商家及補習班林立，臨時停車頗多，學生上下學險象環生。交通局會同陽明國小、當地議員及里長會勘後，在義德路西側設置約350公尺的標線型人行道，連接義華路及大豐二路，讓學生有一條安全的求學路。

家長李媽媽表示，有人行空間，小朋友終於不用在車縫穿越穿行，走路更安全。補習班林老師說，以後不用再走在車道了，人車爭道真的很危險。

因有學校及附近補習班家長接送、商家送貨等臨停需求，交通局也在標線型人行道外側規畫停車空間，區隔開後不僅能保障行人通行安全，原本停車格不減少，創造雙贏。