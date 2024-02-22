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澎湖潮間帶長滿海菜與囊藻 增添岸際美麗

中央社／ 澎湖縣22日電

澎湖海域潮間帶的泥地或礁岩上，長滿了綠色的海菜與黃褐色的囊藻等植物，綠黃交織在潮間帶上，讓岸際更增添美麗，吸引眾人目光。

水試所澎湖海洋生物研究中心指出，囊藻廣泛分布於溫帶、亞熱帶及熱帶海域，台灣各沿岸海域均有分布，在澎湖全年均可發現，其中又以春季為盛產期，可供人類食用與藥用，也可作為養殖飼料及農作肥料。另外，大面積的藻床常會吸引藻食性生物如白棘三列海膽聚集覓食，故可提供海膽種苗放流之應用。

囊藻與其它褐藻一樣，也是以固著器營定棲性生活。生長在潮下帶的囊藻常可形成大面積的藻床，隨著藻體的增長與成熟，在波浪衝擊下，於春末夏初季節交替的期間開始脫落，成為漂藻的成員之一。初期脫落藻體大致完整，會隨著海流慢慢匯集，形成像一條有如輸送帶的帶狀漂藻。

在漂藻周邊往往可發現大量的浮游動物，不僅可作為許多海洋生物幼生在遷徙過程中的休息站和庇護所，更可確保豐富的食物來源，對於海洋生物族群的擴散有一定的功能。但綿延海岸線的藻體，大量堆積於岸邊、港區內或潮間帶，易造成環境污染，也有可能會影響到漁業活動等。

海膽 潮間帶 澎湖

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