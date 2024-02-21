影／強風吹襲...黃色小鴨變形 冬日遊樂園休園一天
高雄今天中午左右颳起強烈陣風，最高達8級接近輕颱等級，就連黃色小鴨也被吹到「臉部變形」，而緊鄰黃色小鴨的冬日遊樂園也因強風吹襲，園方擔心設備、棚子遭風吹倒，緊急宣布今休園一天，所有工作人員都在棚子下方幫忙撐住，民眾表示可以體諒，畢竟安全第一。
高雄今日刮起大風，在愛河灣展出的黃色小鴨遭大風「吹到變形」，觀光局回應因為瞬間風力過大，造成其中一隻小鴨的電力系統受損無法驅動鼓風機，經過修復已經恢復原狀，也讓許多小鴨迷關切不已。
根據高雄港船舶航況查詢系統顯示，高雄港第二港口在下午3點20分，平均風速達每秒15公尺（7級），陣風達每秒18公尺（8級），位在高雄港16-18號碼頭的冬日遊樂園也因為強風，許多棚子被吹得搖搖欲墜，現場所有工作人員紛紛抵著支架、防止棚子倒塌，樂園也為此暫停營運。
記者現場直擊，冬日遊樂園目前已透過廣播通知民眾因安全考量，「因風勢過大，今日冬日遊樂園所有設施將暫時停止營業，請民眾不要再進入園區，請往夜市區域移動」；每個棚子的支架下都有超過4人幫忙撐著，上頭帆布被風吹得發出巨大聲響，高雄市觀光局回應，因風勢過大，為考量遊客安全，今日冬日遊樂園所有設施停止營運，休園一日，造成不便，敬請見諒。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言