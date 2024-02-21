影／強風吹襲...黃色小鴨變形 冬日遊樂園休園一天

高雄今天中午左右颳起強烈陣風，最高達8級接近輕颱等級，就連黃色小鴨也被吹到「臉部變形」，而緊鄰黃色小鴨的冬日遊樂園也因強風吹襲，園方擔心設備、棚子遭風吹倒，緊急宣布今休園一天，所有工作人員都在棚子下方幫忙撐住，民眾表示可以體諒，畢竟安全第一。

高雄今日刮起大風，在愛河灣展出的黃色小鴨遭大風「吹到變形」，觀光局回應因為瞬間風力過大，造成其中一隻小鴨的電力系統受損無法驅動鼓風機，經過修復已經恢復原狀，也讓許多小鴨迷關切不已。

根據高雄港船舶航況查詢系統顯示，高雄港第二港口在下午3點20分，平均風速達每秒15公尺（7級），陣風達每秒18公尺（8級），位在高雄港16-18號碼頭的冬日遊樂園也因為強風，許多棚子被吹得搖搖欲墜，現場所有工作人員紛紛抵著支架、防止棚子倒塌，樂園也為此暫停營運。