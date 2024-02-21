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六堆祈福尖炮城元宵登場 首創弓箭尖炮城歡迎來體驗

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
六堆攻炮城將在元宵節2月24、25日登場，邀請大家到萬巒鄉五溝國小體驗攻炮城，來趟深度六堆客家之旅，今年首次推出弓箭攻炮城，大小朋友都可以來體驗。記者劉星君／攝影
六堆攻炮城將在元宵節2月24、25日登場，邀請大家到萬巒鄉五溝國小體驗攻炮城，來趟深度六堆客家之旅，今年首次推出弓箭攻炮城，大小朋友都可以來體驗。記者劉星君／攝影

屏東開春客庄大節六堆祈福千炮城，將在元宵節2月24、25日兩天在萬巒鄉五溝國小登場，今年尖炮城總獎金35萬元，除傳統尖炮城賽事、盤花競賽與體驗、客家年節博弈遊戲、客庄解說員帶路的五溝農事體驗等，今年首創弓箭尖炮城、福廠（臨時祭壇）結合600具炮籠裝置藝術，深度體驗六堆文化。

屏東縣政府客家事務處表示，尖炮城源於六堆客家先民來台開墾初期的禦敵警示，百年來五溝聚落結合客家人伯公信仰與作福習俗年年舉辦未曾中斷，今年因應聯合國永續發展目標SDGs，以環保、安全、教育與性平等面向設計弓箭尖炮城、水球尖炮城以適合不同年齡層及性別之民眾體驗，歡迎親子共同來參與，感受百年尖炮城。

客務處表示，屏東六堆地區的客家族群，通常在元宵節前後辦理祈福活動，祈求新的一年隨24節氣交替能平安順利，六堆祈福尖炮城在活動會場內設福廠，恭迎縣內客家8鄉鎮的伯公進駐坐鎮，供民眾祈福。

客務處表示，今年福廠周邊由六堆地區學校及社區齊心製作600具祈福炮籠，布置成裝置藝術光環境，邀請大家造訪全國第一個指定保存的客家聚落－五溝水走春祈福，參與祈福的民眾可參加擲筊競賽，連續3聖杯可獲伯公祈福零錢包，數量有限送完為止。

客務處表示，24、25日活動兩天在屏東火車站旁的轉運站下車亭，設活動接駁車接送民眾至五溝國小活動會場，活動資訊請上「六堆祈福尖炮城」官方網站或「屏東縣政府客家事務處」臉書粉絲專頁查詢。

六堆攻炮城將在元宵節2月24、25日登場，邀請大家到萬巒鄉五溝國小體驗攻炮城，來趟深度六堆客家之旅。記者劉星君／攝影
六堆攻炮城將在元宵節2月24、25日登場，邀請大家到萬巒鄉五溝國小體驗攻炮城，來趟深度六堆客家之旅。記者劉星君／攝影
六堆攻炮城將在元宵節2月24、25日登場，小朋友體驗客家博弈遊戲跌三烏。記者劉星君／攝影
六堆攻炮城將在元宵節2月24、25日登場，小朋友體驗客家博弈遊戲跌三烏。記者劉星君／攝影
六堆攻炮城將在元宵節2月24、25日登場，邀請大家到萬巒鄉五溝國小體驗攻炮城，來趟深度六堆客家之旅，今年首次推出弓箭攻炮城，大小朋友都可以來體驗。記者劉星君／攝影
六堆攻炮城將在元宵節2月24、25日登場，邀請大家到萬巒鄉五溝國小體驗攻炮城，來趟深度六堆客家之旅，今年首次推出弓箭攻炮城，大小朋友都可以來體驗。記者劉星君／攝影

元宵節 客家 屏東縣政府 裝置藝術

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