高雄農產前進中東市場 主打「凍齡」果菜脆片

高雄農產參加2024波灣國際食品展，高市農業局今年與農民合作主推農產加工品，業者帶著多品項冷凍乾燥的水果脆片及低溫過油的真空乾燥蔬菜脆片參展，保留水果原有香氣及營養，吸引不少買家注意。農業局表示，阿拉伯聯合大公國每年進口水果的產值高達20億美金，杜拜農產品大多仰賴進口，是值得拓展的高潛力消費市場。

2024波灣國際食品展（GULFOOD 2024）2月19至23日在杜拜國際會展中心展開，高雄首選以農產加工品為本次參展主力，高市府農業局整合加洲果菜運銷合作社及一鳴生技農園，合力將蔬菜脆片、芭樂脆片及冷凍乾燥水果等農特產品出國展覽。

農業局指出，「加洲果菜運銷合作社」主打蔬菜脆片及芭樂果乾，新鮮花椰菜經過低溫過油及真空乾燥，口感酥脆且保有原有營養成分，可以當零嘴直接食用或搭配沙拉食用。

「一鳴生技農園」擅長運用冷凍乾燥技術替時令鮮果「凍齡」，如大樹玉荷包、旗山香蕉及六龜蓮霧等高雄知名農產品都可製作果脆，業者以天然的方式延長鮮果保存期限與風味，製成果脆後完整保留原味，除直接享用外，另可研磨成粉末當煮菜或製作甜點，應用層面多元。

農業局長張清榮表示，中東地區消費力高，杜拜本身農業發展有限，農產品大多仰賴進口，屬於高潛力消費市場，透過國際食品展及拓銷活動，積極替高雄農產開創中東市場。