快訊

想防止孩子花錢如流水 父母「3NG行為」絕對不能做

鄭運鵬逆轉勝！徐千晴酸「詐團」判賠15萬 高院：連簡單查證都不做

傅崐萁拂曉出擊卻突然縮手 「二字」之差遭周萬來擋下

搶中東市場 高雄首選前進2024波灣國際食品展

中央社／ 高雄21日電

高雄市農業局「高雄首選」優質農產再次前進2024波灣國際食品展參展，經過冷凍乾燥凍齡水果脆片及低溫過油真空乾燥技術蔬菜脆片為參展主力，為高雄農產開創中東市場。

2024波灣國際食品展(GULFOOD 2024)為期5天，19日至23日在杜拜國際會展中心盛大展開，「高雄首選」以農產加工品為這次參展主力，帶來經冷凍乾燥凍齡的水果脆片及低溫過油真空乾燥技術的蔬菜脆片，在面臨航程挑戰與市場求新求變的考驗下，為高雄農產開創中東市場。

農業局長張清榮說，中東地區對台灣農產品而言是個藍海市場，國際化程度高且消費力高，加上杜拜本身農業發展有限，農產品大多仰賴進口，是值得拓展的高潛力消費市場。一方面透過積極輔導農民提升各項技術做好品質把關，也持續參加國際食品展、辦理拓銷活動，整合相關輔導單位量能，帶領農民一同爭取外銷管道，提升國際市場佔有率，擄獲中東消費者的味蕾。

農業局行銷輔導科指出，阿拉伯聯合大公國位於阿拉伯半島波斯灣南岸，首都位於阿布達比，該國農業結構GDP占比一年不足1%，每年進口水果產值高達20億美金，水果大多不具高額關稅，消費市場龐大商機相當可觀。

因此農業局攜手轄內深具外銷實力的加洲果菜運銷合作社及一鳴生技農園將蔬菜脆片、芭樂脆片及冷凍乾燥水果等農特產品推介國際專業買家，增加中東業者對「高雄首選」農特產品認識，開拓中東市場版圖。

依行銷輔導科資料，加洲果菜運銷合作社推出蔬菜脆片採用新鮮花椰菜，經特殊低溫過油真空乾燥技術，口感酥脆同時保有新鮮花椰菜營養成分，佐以各式風味調料，直接作為零嘴食用或是搭配沙拉佐餐兩相宜。

一鳴生技農園運用冷凍乾燥技術將高雄時令鮮果凍齡，化身為輕巧點心，不管是在地的芭樂、鳳梨、木瓜或是大樹玉荷包、旗山香蕉、六龜蓮霧，都可保留原味製成果脆，更能研磨粉末創意入菜、製作甜點等，應用層面相當多元。

中東 水果 農民

延伸閱讀

風光走過17年！高雄香蕉碼頭欠租2千萬 今查封「熄燈」

高雄又有養豬場偷接暗管 潮州寮排水變乳白色露餡

外地遊艇衝高雄載客看小鴨 在地合法觀光船業者抗議：來搶生意

迎接開學季！PGO校園巡迴展售開跑，還能抱走2,000元獎金

相關新聞

高雄農產前進中東市場 主打「凍齡」果菜脆片

高雄農產參加2024波灣國際食品展，高市農業局今年與農民合作主推農產加工品，業者帶著多品項冷凍乾燥的水果脆片及低溫過油的...

影／霧鎖金門小三通與飛機都大受影響 民眾高喊要回家

霧鎖金門又開始。這兩天受到濃霧攪局，金門的飛機大受影響，今天一早又現濃霧，沒多久就好轉，但尚義機場中午前還是取消5架次，...

風光走過17年！高雄香蕉碼頭欠租2千萬 今查封「熄燈」

河邊餐飲集團經營的高雄香蕉碼頭海景宴會館，風光經營17年，積欠港務公司逾2年租金，去年10月，高雄地院判河邊餐飲返還建物...

高市觀光船業者 控遊艇攬客賞鴨

黃色小鴨帶來大批觀光人潮，帆船遊艇娜美公主號近日停靠高雄鼓山漁港，被當地觀光船業質疑獲高市府縱容非法攬客，嚴重影響合法觀...

新聞眼／搭非法觀光船 事故恐無理賠

黃色小鴨暌違10年重返高雄愛河灣，連長年在屏東停泊的遊艇也來高雄載客看小鴨，大發觀光財，但保險業者表示，民眾出海觀光，一...

不輸櫻花 屏風鈴木下周爆發

全台山區櫻花炸開後，每年2、3月平地黃花和紅花風鈴木開始盛放，暖暖金黃、粉嫩色系花朵在藍天白雲映襯下，更顯美麗，不用上山...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。