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新聞眼／搭非法觀光船 事故恐無理賠

聯合報／ 本報記者／王勇超王昭月

黃色小鴨暌違10年重返高雄愛河灣，連長年在屏東停泊的遊艇也來高雄載客看小鴨，大發觀光財，但保險業者表示，民眾出海觀光，一定要搭合法觀光船，近日有許多小型遊艇私下透過網路招攬散客出海釣魚或觀光，萬一發生事故，最大的風險是可能拿不到理賠。

黃色小鴨10年前在高雄展出時掀起旋風，不僅岸上擠滿賞鴨遊客，更有人搭船從海上賞鴨，還有新人特別搭船出海拍攝婚紗照，熱鬧得像海上市集。

高雄黃姓船長說，當年黃色小鴨新鮮感十足，很多人開船載親友、客人在海上賞鴨，直到其中一艘船客人伸手摸小鴨，險象環生，港警才派船驅離，維持秩序。

高雄港合法觀光船業者楊宗正說，高雄港碼頭複雜，很多遊艇業者連哪個碼頭會有那些船都搞不清楚，「把高雄港當成湖泊來休閒，相當危險」。

高科大海洋休閒管理系系主任尤若弘表示，搭船出海難免有風險，遊客一定要挑選合法觀光船或者遊艇，上船後要仔細聆聽安全教育宣導，了解救生衣位置、要怎麼穿著，萬一發生意外，才能自保。保險業者則指出，遊艇非法招攬散客出海，如發生事故，風險是可能拿不到理賠，呼籲民眾出海觀光，搭合法船舶比較保險。

保險 遊艇 高雄港

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